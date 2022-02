Oriana Marzoli, detenida junto a una expareja tras un serio altercado

Oriana Marzoli y su novio han sido detenidos por la Policía Nacional tras un grave altercado doméstico en el domicilio de la que fuera tronista de MHYV. Tanto ella como su expareja fueron trasladados a comisaría y prestado declaración tras pasar por los calabozos policiales.

Tanto Oriana como su acompañante sufrían contusiones, contó Juan Luis Galiacho en Viva la Vida, señalando que ellos dos fueron los únicos implicados y que el incidente fue "bastante duro", hasta el punto que tuvo que intervenir el Samur.

El implicado en la presunta pelea no ha sido Iván González, otro ex de la venezolana, sino otro exnovio. Uno con el que -así se dijo en Viva la Vida- Oriana tuvo "una relación bastante rara, siempre están discutiendo y teniendo movidas".

"Oriana es una persona muy impulsiva que cuando se pone nerviosa no controla, yo con ella me he llevado más de un susto. Cuando discutíamos me quitaba de en medio porque sé cómo se pone y no quería problemas", dijo otra antigua pareja de Oriana, Iván González.

Aunque Oriana no h interpuesto denuncia, sí lo ha hecho la Policía, levantando un atestado de violencia de género.