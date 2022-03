Isabel Pantoja busca un pacto in extremis para evitar volver a la cárcel

Diez Minutos dedica su portada a Isabel Pantoja a menos de una semana de que la tonadillera vuelva a sentarse en el banquillo para ser juzgada por el juzgado de lo Penal número 5 de Málaga por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa y apropiación indebida.

Asegura la revista que la cantante está desesperada porque podría revivir uno de los episodios más traumáticos de su vida: regresar a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, en Sevilla.

La artista ha dado orden a su despacho de abogados para poder pactar con la parte contraria y evitar así la celebración de juicio. Sin embargo, ha fracasado, leemos, al conocerse la acusación fiscal que existe contra ella. Ni siquiera la venta a última hora de su piso de Fuengirola ha podido ayudarla. Lucha a la desesperada por poder pactar una rebaja de la pena.

Además, la tonadillera ha alegado problemas de salud para retrasar la celebración de la vista, aportando informes médico-psicológicos que tampoco han conseguido el beneplácito de la sala.

Antonio David vive de donativos de sus fans

Lecturas, empeñada en buscarle trapos sucios al exmarido de Rocío Carrasco, incluye este miércoles en su portada un pequeño recuadro en el que analiza la situación económica de Antonio David y destaca, como si fuese algo malo, que vive del dinero que sus fans aportan en su canal de YouTube.

Se trata de la modalidad de los "supergracias", que permite a sus seguidores hacerle donativos en tiempo real. Curiosamente uno de ellos ha sido Kiko Rivera, destaca Lecturas, que en uno de los directos de Antonio David le donó 20 euros.

Rocío Flores y su novio siguen con la vida de familia

Lecturas también dedica un reportaje a criticar a Olga Moreno por mostrarse muy cariñosa con el novio de Rocío Flores y porque la joven todavía no ha confirmado ni desmentido si sigue con él. "Juega al despiste", leemos en la revista.

En las fotos vemos a la familia disfrutando de una tarde juntos. Olga abraza a Manuel Bedmar ante la mirada de Rocío Flores. Con ellos, Lola, la pequeña de la familia.

Diez Minutos recuerda que la madre de Rocío Flores, Rocío Carrasco, ha sido acusada por la Fiscalía de "abandono de familia".

Ana María Aldón hace planes de futuro

Diez Minutos explica en la edición de este miércoles cuáles son los planes de futuro de Ana María Aldón, tanto en el terreno laboral como en el personal.

Según la revista, Aldón está dispuesta a "conseguir mayor independencia personal y económica para no depender de su pareja", José Ortega Cano. Su estudio de costura se ha quedado pequeño y ahora buscan un local más amplio para desarrollar su labor, que podría pasar por lanzar su propia marca de ropa.

Además, se está volcando en su familia más que nunca: le ha costeado a su hija Gema un curso de tanatopraxia en Jerez de la Frontera valorado en 2.600 euros.

Paloma Cuevas, "ilusionada y libre"

Paloma Cuevas protagoniza una nueva portada de Hola acompañada de un caballo y de nuevo en su postura favorita: un ladeado medio que le permite enseñar esa parte de su anatomía en la que la espalda pierde su nombre. La excusa, presentar, una vez más, sus diseños para Rosa Clará.

Hola titula "la nueva vida de Paloma Cuevas, diseñadora, viajera, ilusionada y libre" e incluye una entrevista repleta de frases que parecen sacadas de un manual de autoayuda abreviado. Sentencias que Paloma repite como mantras y que, seguramente, la habrán ayudado a superar su ruptura con Enrique Ponce.

"Creo que se aprende más en momentos que no son fáciles. La vida te presenta dificultades y tú eres la que decide con qué actitud te vas a enfrentar a ellas". "Yo creo que la felicidad es una opción de vida y he optado por ser feliz. Creo que debemos centrarnos en las cosas positivas, que son muchas, y convertir los problemas en bendiciones". "La gente no siempre nos hace cosas… La gente hace cosas y somos nosotros los que decidimos cómo queremos que nos afecten. Es importante en la vida priorizar el perdón, el agradecimiento y enfocarnos en todo lo positivo que hemos vivido y tenemos". Son solo algunos ejemplos de sus frases de superación propias de un Mr. Wonderful de edredón, porque no cabrían en una taza.

Por cierto: Paloma ya se ha quitado su alianza de casada y le desea a Enrique toda la felicidad del mundo.

Makoke y Kiko, los más explosivos de ‘Supervivientes’

Asegura Lecturas en exclusiva que los dos han fichado por Supervivientes, información que, de ser cierta, convertirá esta edición del reality en un auténtico polvorín.

Makoke y Kiko llevan peleándose en los medios y en los tribunales desde que se separaron en 2016, después de 20 años de convivencia, una boda de última hora patrocinada y una hija en común.

La revista también incluye en las quinielas del concurso a Anabel Pantoja, que, pese a haber concursado en 2014, podría regresar. Se rompería así la norma de no repetir, regla que deberían saltarse todas las ediciones.

Y también dice Lecturas que Carlota Corredera ha sido tentada con una oferta millonaria para concursar que ha rechazado. Ella, que va de periodista seria abanderada de su propia causa feminista, teniendo que pelearse por un trozo de carne.

Norma Duval y Matthias Kühn sí han roto

Hola aclara un rumor que sonaba con fuerza: la ruptura de Norma Duval y Matthias Kühn tras trece años de relación.

Hola ha confirmado la noticia con la propia protagonista: "Sí, es verdad, ya no estamos juntos", ha explicado Norma a la revista en conversación telefónica.

Añade la publicación que la ruptura resulta totalmente "inesperada y sorprendente" porque la pareja estaba ahora mejor que nunca. Y nos recuerda que no es la primera vez que la vedette y el empresario deciden separarse: ya lo hicieron en noviembre de 2015.

La biografa del Rey adelanta su contenido

Laurence Debray, a la que Hola define como "biógrafa y confidente" de Juan Carlos I, le ha cogido gusto a hablar del monarca. Hace unos años publicó una biografía del padre de Felipe VI que escoció a los autores patrios, que se sintieron menospreciados frente a la francesa. Ahora vuelve a la carga con "Mi rey caído", un nuevo libro en el que detalla cómo vive Campechano su exilio (voluntario, nunca hay que olvidarlo).

Hola entrevista a la escritora, que avanza el contenido de su libro, repleto de anécdotas vividas, se supone, en primera persona. Le tacha de generoso por "haberse quedado en un segundo plano" y luego cuenta cómo es el día a día de emérito: entrena por las mañanas, cuida su alimentación, recibe visitas y "le ha cogido el gusto a tener una vida privada". Y que en algún momento regresará. Obviedades. Nada que no se haya contado ya.

Cóctel de noticias

María Teresa Campos, en el guardamuebles. Diez Minutos ha captado el momento (largo, por la cantidad de enseres) que la periodista dedicó a revisar los objetos que tiene en un almacén en Majadahonda. Sonriente e incluso sentada en una silla, dedicó su tiempo a elegir qué se lleva a su nuevo piso.

Almudena Cid, arropada por sus padres en la mudanza de la casa que compartió con Christian Gálvez. Semana dedica su portada a los tres protagonistas de esta relación y ruptura: el presentador, que ya no se esconde y pasea de la mano de Patricia Pardo, y la gimnasta, que al parecer está pasándolo fatal.

Joaquín Prat, ilusionado de nuevo seis meses después de su separación. El presentador aparece retratado en la portada de Hola besándose con una joven rubia con la que pasea en moto por Madrid.

Paz Padilla tiene una deuda millonaria, según Lecturas. La revista detalla todas las propiedades que ha ido adquiriendo la humorista con el sudor de su frente a lo largo de años de trabajo, incidiendo en que algunos de ellos están hipotecados.

Pablo Urdangarín, apoyado por su familia. La infanta Cristina e Iñaki han debido repartirse los días de partido para no coincidir en las gradas. Por eso vemos en las distintas revistas la emoción de la hermana del rey, sola, una de las veces que fue a verle, y a los Urdangarín al completo acompañando al deportista.