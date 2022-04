Carlos Baute relata el infierno que le hace vivir una fan: "Tenemos mucho temor"

Carlos Baute ha denunciado en Madrid Directo la presencia de una admiradora que está creando todo tipo de angustia y situaciones incómodas, tanto a él como a su familia.

Se trata de una mujer que sigue a su familia y, aunque interpuso una orden de alejamiento, no ceja en su empeño de acercarse a Carlos Baute y su entorno. El cantante relata que quizá tuvo algo de contacto con ella en una cena con fans en Alicante, "pero nada más".

"Es una situación muy lamentable. Le puse una orden de alejamiento. En algún momento ya lo había vivido en Venezuela y no me había vuelto a pasar, pero ha ocurrido de nuevo. Estoy muy preocupado", manifestó en su intervención televisiva.

La situación es tal que, en otras declaraciones a la televisión argentina, Baute relata casi en directo una llamada de su mujer muy preocupada. "Estoy muy intranquilo porque me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez. Es una mujer. Tenemos mucho temor. Directamente, la jueza nos dijo que, si llega a acercarse, se la llevan presa".

"No solo ha ido a mi casa, son muchas cosas. Y ahora estoy supernervioso, porque me acaban de interrumpir el ensayo. Era mi mujer, que me ha llamado siete veces para decirme eso", dice muy angustiado.

Naturalmente, Baute no hace extensivo a sus fans todo el tema. "Estoy superagradecido, adoro, quiero, respeto y amo a mis fans. Pero, sin duda, hay límites".