Los trabajos que perdió Johnny Depp tras las acusaciones de Amber Heard (y los que ella conservó)

El mediático juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard tiene enganchados a millones de seguidores de ambos en todo el mundo. El actor demandó a su exesposa por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post en 2018 después de que ambos se divorciaran y en el que se refería a sí misma como una persona que había tenido experiencia en lo que "representa el abuso doméstico".

La pareja de actores sufrió una tortuosa relación durante cinco años en la que no faltaba "abuso mutuo" y violencia física y verbal por parte de ambos, según está quedando demostrado en el juicio. Sin embargo, sus carreras profesionales no han corrido la misma suerte desde que Heard acusó a su marido de maltratarla en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Acababa de estallar el movimiento ‘Me Too’.

Para sorpresa de los fans, Disney descartó a Depp en la nueva entrega de la saga Piratas del Caribe, una de las más importantes de su carrera en Hollywood. El actor alegó que su despido se debió a a las acusaciones de su mujer, aunque la defensa de la actriz presentó en el juicio un artículo del medio sensacionalista Daily Mail que lo situaba fuera de la franquicia dos meses antes por "mal comportamiento".

A partir de entonces los problemas personales del actor también afectaron a su carrera. En noviembre de 2020 Depp anunció que renunciaba a su papel de Gellet Grindelwald en la tercera entrega de Animales Fantásticos tras una petición de Warner Bros, que consideraba negativo para su imagen la presencia del intérprete en la película a pesar del gran éxito cosechado con las anteriores.

Netflix le descartó inmediatamente de la nueva serie Wednesday de Tim Burton, basado en el personaje de Miércoles de la Familia Addams. Depp y Burton han trabajado juntos en una gran lista de películas de éxito, entre ellas Sleepy Hollow, Sweeney Todd o Charlie y la fábrica de chocolate.

En 2018 Heard protestaba porque denunciar a Depp la había hecho entrar en una especie de lista negra de Hollywood, pero nada más lejos de la realidad. "Mis amigos y asesores me dijeron que nunca volvería a trabajar como actriz", escribió, y se preguntaba "si sería capaz de mantener sus papeles en La Liga de la Justica oscura y Aquaman". La actriz ha terminado de rodar la segunda parte de Aquaman pero DC Films se planteó seriamente eliminarla del casting. Y no por el juicio con Depp, sino por la "mala química" con Jason Momoa, protagonista de la saga. Momoa, por cierto, testificará a favor de Depp en el juicio.

Walter Hamada, presidente de DC Films, habría confirmado a varios medios que en su momento su compañía se planteó el despido de la actriz que da vida a Mera, aunque finalmente rodó sus escenas. El estudio está muy pendiente del juicio pero es prácticamente imposible hacer cambios en la película. Hamada, también habría explicado que las pretensiones económicas que exigía Heard no se realizaron por su litigio con Depp, algo a lo que se aferra su defensa para desprestigiar al actor.

Tampoco desapareció de la última entrega de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Tras el despido de Depp de Animales Fantásticos, los fans pidieron a Warner que hicieran lo mismo con Heard, pero su carrera continúa adelante. En cartera tiene pendientes más estrenos: In the fire, un thriller sobrenatural ambientado en el siglo XIX, y la película romántica Run Away with me.