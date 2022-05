Palomo Spain, sobre su diseño para Chanel en Eurovisión: "Es complicadísimo"

Palomo Spain será el encargado de diseñar el vestuario que Chanel lucirá el próximo 14 de mayo en la final de Eurovisión 2022 en Turín. El prestigioso diseñador lo confirmó durante la despedida de a la cantante, que tuvo lugar hace unos días en Madrid. Una colaboración que surgió "de forma natural" cuando María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE se encontró con el diseñador en la presentación del programa Maestros de la Costura, donde le comentó si le gustaría ser el responsable del diseño de Chanel.

Para Palomo es un proyecto "muy ilusionante" en el que ha involucrado a todo su equipo: "Está siendo muy intenso. Anoche no dormimos porque estuvimos trabajando. Está todo el equipo involucrado y estamos muy felices por ser parte de este proyecto tan ilusionante. Somos 20 manos trabajando horas y horas, la mayoría de los días hasta bien entradas las doce y media de la noche. Trabajamos todos los del taller y, a veces, hasta la de administración y la de paquetería", aseguró el modisto cordobés en la rueda de prensa a la que asistió Chic. "Este año va a ser lo más porque tenemos la energía de que algo bueno va a pasar (…) La propuesta visual de Chanel va a ser radiante", añadió.

Aunque por el momento prefirió no dar detalles sobre el diseño, Palomo confesó que la inspiración ha sido crear un modelo de "mujer empoderada": "Nos hemos inspirado en la mujer actual, empoderada, una mujer con mucha fuerza, de momento en el que estamos. Como la propia Chanel". Sobre el color o si tendrá o no flecos, prefirió no dar pistas: "Queremos que sea una sorpresa. Lo que puedo decir es que habrá más de una alternativa por si hubiese algún problema una vez en el escenario".

Palomo Spain

"El vestuario para este tipo de actuación es complicadísimo. Voy a hacer un traje que sea perfecto técnicamente, pero sin olvidar que ella esté bella, novedosa, atractiva y que brille como nadie", apuntó el modisto. Además, destacó que "es muy importante elegir bien los materiales y, sobre todo, la forma de coser las piezas para que resista bien el baile".

La que finalmente no estará en el equipo responsable del diseño de Chanel será Carmen Farala, drag queen ganadora de la primera edición de DragRace España, que se encargó de realizar los dos diseños que lució durante en Benidorm Fest.