A dos semanas de su esperada actuación en el PalaOlímpico de Turín, sede de la 66ª edición del festival de Eurovisión 2022, este miércoles Chanel Terrero se despidió de España en un multitudinario evento organizado en los cines Callao de Madrid al que asistió Chic y donde compartió con la prensa sus sensaciones y expectativas. A punto de partir a la ciudad transalpina, la artista protagonizo un concierto muy especial al que asistieron otros artistas que le han precedido en el certamen musical como Rosa López, Ruth Lorenzo y Azúcar Moreno.

En el evento presentado por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, al que acudieron otras personas relacionadas con RTVE como Eva Mora, jefa de la delegación española en Eurovisión, Julia Varela, comentarista de las semifinales y la final y Palomo Spain, encargado de diseñar el vestuario de Chanel.

Todos ellos se mostraron entusiasmados con la candidatura, a la que ven muchas posibilidades de conseguir un buen puesto: "Se ha recuperado la ilusión de Eurovisión", dijo Eva Mora sobre el éxito del Benidorm Fest donde Chanel se alzó con la victoria. "Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha realizado. Todo lo hemos hecho con mucho trabajo e ilusión. Las expectativas son altas pero tenemos que ir con prudencia y respeto porque el éxito ya lo hemos conseguido, solo hay que ver las reacciones en Europa", añadió.

Por su parte, Chanel se mostró impaciente ante el inminente viaje a Turín: "Quiero que llegue el día. Tengo ganas de coger el avión con mi equipo y actuar en la final del 14 de mayo". A pesar de la presión que supone representar a España en el festival, la cantante asegura que le sirve para estar más fuerte, pero en ningún caso "la paraliza": "Es una realidad que estoy representando a mi país, pero no lo veo como un peso sino que me da energía (…) Para mi un triunfo es bajar de ese escenario y estar satisfecha conmigo y con mi equipo. El buen rollo que se ve sobre el escenario no sería posible sin todo el equipo que hay detrás. Todos ellos están haciendo que brille".

Chanel no estará sola en el escenario del PalaOlímpico de Turín, junto a ella estarán los bailarines que le acompañaron en el Benidorm Fest, Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Pérez, en una puesta en escena que contará con la dirección artística del prestigioso coreógrafo, Kyle Hanagami, uno de los talentos más solicitados de la industria, y la iluminación de Rob Sinclar, que ha trabajado con artistas como Kyle Minogue.

La agenda de Chanel en Turín

Chanel y la delegación española de Eurovisión volarán a Turín el próximo miércoles 4 de mayo para afrontar una edición que, un año más, contará con medidas anti-Covid para preservar la salud de los participantes. Una vez instalados en la ciudad italiana, el jueves 5 de mayor la representante realizará su primer ensayo en el PalaOlímpico, unos 30 minutos que le servirán para tomar contacto con el escenario. Después ofrecerá una rueda de prensa para hablar sobre sus primera sensaciones.

El sábado, 7 de mayo, tendrá lugar el segundo ensayo, que constará de 20 minutos en los que ajustarán la puesta en escena. Una vez más, Chanel hablará sobre esto en una rueda de prensa. Al día siguiente, 8 de mayo, el Reggia di Venaria Reale de la ciudad acogerá la Ceremonia de Inauguración del festival y la ‘Alfombrea Turquesa’, por la que desfilarán los 40 representantes de la 66ª edición del festival.

Unos intensos días que culminarán con las tres grandes citas eurovisivas: las semifinales de los días 10 y 12 de mayo, en la que participarán 17 y 18 países respectivamente que buscarán una plaza en la esperada final del día 14 de mayo. Una gran final que contará con 25 participantes y que podrá verse en TVE a las 21.00 en una emisión que contará con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela.