Inesperada confesión de Paz Padilla: "Me he casado seis veces"

Paz Padilla continúa con su tour televisivo después de su inesperado despido de Sálvame. Si hace unos acudió a Cinco tenedores el programa culinario presentado por Miki Nadal y Juanma Castaño, esta semana la hemos visto en el estreno de la tercera temporada de La noche D, presentado por Eva Soriano. Junto a ella han acudido otra celebridades como el diseñador Lorenzo Caprime, la actriz y colaboradora de televisión, Bibiana Fernández o Chenoa. Durante una distendida charla sobre amores y bodas, Paz Padilla recordó su enlace con Antonio Vidal, que falleció el 18 de julio de 2020 tras luchar contra un tumor cerebral durante un año.

La presentadora rememoró las dos bodas con su marido, la primera en India y la segunda en Zahara de los Atunes. "Lo de la India yo no se lo dije. Yo lo contraté todo y le pedí a quien me acompañara que invitara a la gente. Tuve más de 200 invitados. Yo no conocía a nadie. Total que lo tenía todo programado y cuando llego al aeropuerto me dice: 'Tienes que preparar la ropa del novio'. Y yo le respondo: "Shhh, que él no sabe nada'", comenzó narrando sobre la sorpresa que preparó para su futuro marido. "Me dijo: '¿Cómo que no sabe nada? Es la primera vez que voy a casar a alguien que no lo sabe", añadió la humorista.

La segunda boda, celebrada el 8 de octubre de 2016, fue en la playa de Cádiz donde disfrutaron de su amor tanto en la juventud como años después en la madurez. Un lugar que significaba "el sitio de ensueño" en el que siempre quiso celebrar su boda con el abogado ya que ahí fue donde se conocieron y vivieron sus días más felices.

Además, desveló una información que poca gente conocía hasta ahora: "Me he casado seis veces. Dos con papeles. Un total de seis sin papeles. Me gusta una fiesta y yo lo celebro todo. (…) Yo he sido todo. Novia, amante, divorciada, mal casada, casada, viuda. Lo tengo todo".