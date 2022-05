Susto en 'El Hormiguero': Antonio Resines sufre un accidente y acaba herido

Antonio Resines regresó este miércoles al plató de El Hormiguero para reencontrarse con su amigo Pablo Motos. Una entrevista muy especial ya que el actor dejó de trabajar en el programa de Antena 3 cuando se contagió de covid y tuvo que ser ingresado en la UCI, donde permaneció 48 días con pronóstico grave. El actor volvió a narrar las complicadas semanas que vivió debido a la enfermedad, las fuertes alucinaciones que sufrió y la dura petición que hizo al servicio médico: "Les pedí que me pegaran un tiro. Les decía: 'Ya no puedo más'".

"Estuve tres o cuatro días en casa, me empecé a poner bastante malo, llamamos al Samur y de ahí a urgencias. Me hicieron una placa y tenía los pulmones con neumonía doble bilateral. Me pasaron a la UCI y a los cuatros o cinco días, como no mejoraba, me intubaron", recordó sobre el comienzo de su enfermedad. "Tengo Covid persistente, que lo tiene todo el mundo que ha tenido Covid-19 y ha pasado por una neumonía y por la UCI. Yo el gusto y el olfato no lo he perdido, gracias a Dios, pero me duelen las articulaciones, aunque tampoco mucho", apuntó sobre las secuelas que le han quedado.

Como es habitual en el espacio de Atresmedia, propusieron al invitado jugar a diferentes juegos. Junto a Trancas y Barrancas, Antonio Resines jugó a 'Sí o No', el juego que el actor proponía a otros invitados cuando trabajaba en el programa. En un momento el que tenía que responder a si bebería sangre de su pareja, Resines puso tanta pasión que destrozó con un mazo el pulsador, destrozando la pieza de plástico, que saltó directamente a su cara haciéndole una herida.

"Me ha hecho sangre", advirtió el invitado, provocando que el presentador corriese a limpiar su herida con un pañuelo. Tras este accidente, el actor decidió continuar con la prueba golpeando aún más fuerte el pulsador, lo que hizo que el presentador decidiese frenar la prueba: "Vamos a dejarlo porque te matas. Te has librado de lo imposible y al final te mueres aquí", bromeó, desatando la risa del intérprete.

A pesar de accidente, Antonio Resines se mostró feliz al haber recuperado su vida y su profesión. En los próximos días el actor estrenará su nueva serie en Movistar Plus, Sentimos las molestias, donde coincide con su gran amigo Miguel Rellán.