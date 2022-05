Joaquín Prat se sincera sobre su divorcio de Yolanda Bravo: "Ha sido traumático"

Joaquín Prat ha concedido a Jesús Calleja (Planeta Calleja) una de sus entrevistas más personales. El presentador de El programa de Ana Rosa y Cuatro al día ha hablado por primera vez sobre su divorcio de Yolanda Bravo tras doce años de matrimonio y un hijo en común. La expareja anunció su separación en septiembre del año pasado y hasta el momento ninguno de los dos se había pronunciado al respecto. La entrevista emitida este miércoles en Cuatro fue grabada hace meses por lo que la ruptura era muy reciente.

"Soy fan del programa. Además, necesitaba desconectar un poco porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor", comentó Joaquín Prat a Jesús Calleja. Con ganas de desahogarse, el periodista narró lo complicado que había sido tomar la decisión de separarse: "Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea, pero para mí ha sido un proceso muy traumático. Ahora soy feliz a ratos", dijo emocionado.

Para Joaquín "la vida es para compartirla y vivirla en pareja" por lo que estar solo no le hace feliz ni se siente completo: "Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona, pero entre mi trabajo y mi hijo me queda poco tiempo (…) Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer".

El presentador también habló sobre los hijos de Yolanda Bravo, a los que considera suyos: "Los quiero como si fuesen mis hijos, ahora ellos tienen que decidir qué papel quieren que juegue yo en sus vidas. No es fácil este cambio de vida y muchas veces se me caen las paredes encima. Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar".

Yolanda Bravo y Joaquín Prat comenzaron su relación en el año 2009, hace doce años. El presentador unió su vida a la de Yolanda, que tenía tres hijos de una relación anterior, una vez puso fin a su matrimonio con su primera mujer, Paula González, con la que estuvo cinco años.