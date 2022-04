Joaquín Prat amenaza con contar la verdad sobre Antonio David y Marta Riesco

La exclusiva de Olga Moreno en la revista Semana hablando de su separación y confesando la traición de Antonio David Flores con Marta Riesco ha desatado una ola de reacciones y parece que podría marcar un antes y un después en la relación que la sevillana mantiene con Rocío Flores, una de las más críticas con la que siempre ha considerado su segunda madre.

Visiblemente enfadada, la colaboradora expresaba tanto en El programa de Ana Rosa como en Ya son las 8 su decepción y dolor con Olga por no haberle contado antes que había dado una entrevista hablando de su separación de su padre. Algo que Rocío considera una traición, reprochándole que, si decir nada acerca de la exclusiva, fuese al cumpleaños de Antonio David y posase en familia como si nada hubiese pasado.

Una actitud sorprendente que ha provocado numerosos comentarios que apuntan a que la influencer estaría 'manejada' por su padre y que, después de que Olga se haya desmarcado y haya negociado una entrevista sin consultarles, ha pasado a ser la enemiga común tanto del exguardia civil y su hija.

Defendiendo que Olga no pasa información a la prensa, algo que Rocío dejó entrever este miércoles al insinuar que podría haber sido ella quien contó a Joaquín Prat cómo fue su conversación con Marta cuando se confirmó la relación de Antonio David y la reportera, el presentador del programa de Telecinco hizo una advertencia al mediático clan.

"Lo que les ha molestado de todo esto es que no controlan la información que está saliendo cuando es a lo que están acostumbrados. Pero ojo, que tengo más información y a lo mejor un día la doy... Vamos a dejarlo, pero que dejen de torear e intenten controlar todo porque entonces a lo mejor cuento yo cuántos meses llevan Marta y Antonio David. Puedo decir dónde y cuándo tuvieron exactamente su primer encuentro, toda la verdad. ¿Cómo me he enterado yo? Pues como todos", advirtió, dejando claro que podría dejar quedar en mal lugar a la pareja si se sigue intentando menoscabar la versión de Olga que, tiene claro, "no ha mentido en sus declaraciones".