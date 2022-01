Joaquín Prat estalla contra Marta Riesco: "¿A qué estás jugando?"

Sorpresa esta mañana durante El programa de Ana Rosa cuando Joaquín Prat ha estallado en directo contra Marta Riesco, a la que no ha dudado en lanzar un contundente mensaje en directo. Cansado de los comentarios que al parecer circulan por los pasillos de Telecinco desde hace meses sobre la relación entre la reportera y Antonio David Flores - que al parecer ella misma habría alimentado a pesar de que no quiere que se hable de su vida privada - el presentador no ha podido evitar censurar públicamente la actitud de su compañera detrás de las cámaras.

Después de ver unas imágenes en las que Olga Moreno asegura que no tiene nada que decir sobre la relación que su exmarido mantiene con Marta Riesco, Joaquín se ha posicionado al lado de la ganadora de Supervivientes 2021, entendiendo que no hable de un tema del que no tenía ni idea y del que se enteró por la portada de una revista. Joaquín ha dejado claro que él tampoco sabía nada del affaire entre su compañera y Antonio David: "No voy preguntando a la gente o a compañeros de su vida privada".

"Aunque algunos no cuentan todo delante de las cámaras y sí hablan por los pasillos", ha dicho en clara referencia a la propia Marta, a la que ha mandado un mensaje muy contundente: "Lamento tener que dar la razón a algunos compañeros que vienen hablando de lo que se dice por los pasillos. A la protagonista le digo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que se corra un tupido velo sobre esta circunstancia".

Cada vez más molesto, Joaquín se ha dirigido directamente a la reportera - hasta el momento había evitado decir su nombre - y le ha aconsejado que "es mejor que lo cuentes todo públicamente a que lo cuentes por los pasillos, porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos. Pero hay otros que igual sí las cuentan".

El presentador ha afeado a Marta Riesco su actitud por decir que no va a hablar de su vida privada porque quiere ser conocida por su profesión pero, sin embargo, no tener problema en desvelar detalles de su relación con Antonio David por los pasillos de Mediaset: "¿A qué estás jugando? ¿A no hacer la bola más grande o a que se haga más grande? Lo digo para situarme yo y saber qué puedo y no puedo contar", ha zanjado visiblemente enfadado con la reportera a la que hoy se le ha visto en el programa.