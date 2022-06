Omar Sánchez, desenmascara a Anabel Pantoja: "Me pidió que estuviéramos juntos"

Omar Sánchez 'el negro' ha dado un paso al frente después de las "continuas humillaciones" de su todavía mujer Anabel Pantoja. La concursante de Supervivientes 2022 se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la edición debido a la relación tan estrecha que mantiene con Yulen Pereira. Mucho se estaba hablando sobre cómo estaba llevando esta situación el canario, así que esta semana ha sido él mismo quién lo ha contado frente a las cámaras en un avance de la entrevista que ofrecerá este fin de semana en Sábado Deluxe.

Entre otras cosas, Omar desvela que "cuatro días antes de irse a Honduras" se vio con Anabel en Canarias: "Me pidió que estuviéramos juntos". Una confesión que marca un antes y un después en esta historia de la que tanto se está hablando en los platós de Telecinco. Mientras que unos aseguraban que la relación de la sobrina de la Pantoja con su todavía marido estaba finiquitada, otros mantenían que ella estaba jugando al despiste y su intención era la de retomar el matrimonio a su vuelta de Honduras.

"La gente piensa que soy el cornudo de España pero yo no lo pienso así", dice en el vídeo promocional, aunque sí reconoce que se ha sentido "un poco humillado con algunas de las frases y gestos" de Anabel. El surfista dice también que la carta que la superviviente dedicó hace unos días a Yulen, declarándole su amor, le ha "sorprendido bastante": "La carta Yulen me ha sorprendido bastante. Ella es la persona con la que me he casado y no es plato de buen gusto ver esos sentimientos hacia esa persona". No obstante, confiesa que la sigue "queriendo muchísimo": "Quiero que la sigan apoyando y disfrutando con ella, esperemos que gane".