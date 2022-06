Inesperado tonteo en directo de Jorge Javier y Nacho Palau: "Invítame a cenar"

Sorprendente intercambio entre Jorge Javier Vázquez y Nacho Palau en Supervivientes. Durante la gala del jueves, y en medio de un complicado enfrentamiento entre el ex de Miguel Bosé y Anuar Beno, el primero sorprendió al público -y al propio Jorge Javier- pidiendo una cita en directo al presentador.

Nacho Palau hizo gala el jueves de un sorprendente carácter, enfrentándose con Anuar -que resultó expulsado del concurso- por haberle llamado "gilipollas". Jorge Javier, como maestro de ceremonias, quiso reprender al escultor con resultados inesperados.

Mientras Palau negaba la mayor en Supervivientes, asegurando que jamás había robado azúcar -motivo de la discusión- el valenciano reconoció que n ocasiones "no encuentra palabras para expresarse y se le va la boca". Otros compañeros de concurso le aseguraron que el mal carácter de Palau iba incluso más allá. "Le dices buenos días y te responde: ‘buenos días para tu puta madre’. Es inaguantable", dijo Alejandro Nieto.

Tras verse acorralado y acusado incluso de contestar mal a los empleados de la productora y equipo que toma las imágenes del programa, Jorge Javier quiso rebajar la tensión asegurando que "a estas alturas de la vida no quiero un novio tocapelotas".

Eso provocó la reacción de Palau, que aseguró que "una cosa que te ahorras", ya en tono de broma. "Invítame a cenar y verás como no te insulto ninguna vez", le espetó al presentador catalán, que no dudó en entrar al trapo. "Te invito a cenar yo", remató Palau, haciendo el tonteo entre ambos aún más explícito. Déjame que me lo piense, que llega el verano y estoy muy tonto", zanjaba el presentador", zanjó Jorge Javier, dejando a todos con la duda de si entre ambos puede surgir algo.