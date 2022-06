Lydia Lozano se ha convertido en una de las protagonistas de la semana en Sálvame después de criticar abiertamente a Rocío Carrasco por su participación en el Mediafest 2022, el festival musical en el que los colaboradores del programa cantan con artistas de renombre. Según indicó la presentadora Adela González, la periodista se habría preguntado detrás de cámaras: "¿Qué coño pinta esta aquí?", refiriéndose a la hija de Rocío Jurado.

La periodista no entiende que Rocío Carrasco sea una de las concursantes del espacio ya que no pertenece al universo Sálvame, o al menos no ejerce como tertuliana, mientras que otros como Marta López, Kiko Jiménez o Víctor Sandoval, quedaron fuera en la primera gala: "¿Va a cantar? Pero si no es de Sálvame", se preguntó Lydia. "¿Te molesta que venga?", le preguntó Adela, a lo que Lydia contestó: "No me molesta, es que yo pensé que era para gente del programa, ha sido solo un comentario", dijo, dejando caer que hay otras personas del equipo que piensan como ella.

Además, señaló que ya había tratado este tema con uno de los cabecillas del programa, Óscar Cornejo, director de La fábrica de la Tele: "Para mí, Rocío Carrasco no es de Sálvame. Yo sé quiénes son mis compañeros. Aquí no hay que buscar un mal rollo. Yo considero que ella no es del elenco de colaboradores (…) Es una persona que ha hecho una docuserie, hemos hablado todos de ella y punto". Lozano continuó criticando la decisión del programa: "Es como si mañana me dicen que Patricia Pardo viene a cantar aquí. ¿Es compañera? Sí, pero no de Sálvame".

Este miércoles durante la segunda gala del programa, Rocío y Lydia se vieron las caras, momento que la primera aprovechó para lanzar indirectas contra su "no compañera": "Si gano, que no voy a ganar, el premio te lo doy a ti", dijo a la periodista, tachando de "infantil" su actitud. "Es más, a todos mis no compañeros, les he dicho que si ganan, que te lo den a ti, para que no tengas llorera...".

La cosa no quedó ahí y tras ver un vídeo resumen de todos los comentarios que Lydia había hecho sobre la participación de Rocío en el festival, esta le propuso cantar juntas la canción de Pimpinela, Pega la vuelta: "Y tú me puedes decir: 'Jamás te pude comprender. ¡Vete!".