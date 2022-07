'Sálvame' no da explicaciones sobre la huida de Rocío Carrasco del último Mediafest

El Sálvame Mediafest 2022 llegó a su fin este miércoles en Telecinco organizando una acampada en las instalaciones de Mediaset donde convivieron durante una noche algunos de los concursantes del festival. Los elegidos para esta aventura fueron: Laura Fa, Rafa Mora, Víctor Sandoval, Marta López, Antonio Montero, Alonso Caparrós, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Pipi Estrada, Miguel Frigente y Rocío Carrasco. El objetivo era aguantar en la acampada durante toda la noche y al día siguiente aparecer en su puesto de trabajo en Sálvame diario.

Sin embargo, algunos de los colaboradores convocados decidieron a marcharse de la acampada antes de lo previsto. La primera en abandonar fue Lydia Lozano, que aprovechó para escabullirse cuando sus compañeros empezaron a jugar a la botella. Según la periodista, sus dolores de espalda no le permitían aguantar toda la noche en la tienda de campaña: "Ya está buscando excusas para irse a casa", dijo Rafa Mora al conocer la decisión de su compañera.

Alonso Caparrós fue otro de los abandonó la acampada al sufrir "un gran bajón": "Es una cosa que ya no me apetece ponerme en riesgo más, ya no estoy bien. Tengo un agotamiento brutal, he llegado al limite físico y de mente". El tertuliano terminó visitando el servicio médico donde le recomendaron reposo domiciliario, algo que le obligó a marcharse antes de lo previsto: "No pude, eso me dolió un montón, me lo estaba pasando bien. Adoro lo que hago, pero llegó un momento que no podía más, me fui con mucha rabia y muchas ganas de llorar", explicó.

Durante el Sálvame diario de este jueves, el programa mostró algunos de los momentos más divertidos y tensos de la acampada, pero algo llamaba la atención de los espectadores: ¿dónde estaba Rocío Carrasco? Pese a ser una de las elegidas para acampar, la hija de Rocío Jurado no aparecía en ninguno de los vídeos y el programa evitaba dar explicaciones al respecto. "No veo a Rocío Carrasco", señaló Gema López, a lo que María Patiño contestó: "Si el programa no quiere dar explicaciones...", dijo, dejando el aire el motivo de su inesperada huida.

Esto indignó especialmente a algunos usuarios de las redes sociales que se sintieron engañados por el programa, ya que durante días se promocionó la acampada con la participación de Rocío. Es más, durante toda la tarde del miércoles, antes del concierto final del Sálvame Mediafest, se la pudo ver de lo más integrada con los colaboradores montando las tiendas de campaña y más tarde apadrinando a Mateo Navarro, su cómplice en las maldades del docudrama, que debutaba como cantante.