Vanesa Romero: "Tengo muchos proyectos, pero nada de boda"

La actriz Vanesa Romero está muy contenta tanto a nivel personal, como profesional, dado que fue una de las invitadas que asistió a la entrega de premios que cada año otorga la revista Elle Gourmet. Vanesa mantiene una relación desde hace unos años con el productor musical Emilio Esteban. La pareja tuvo una pequeña crisis y decidieron romper, pero al poco tiempo se dieron cuenta que necesitaban estar de nuevo juntos, y lo cierto es que están encantados.

Así me lo confirmó la propia Vanesa. "La verdad es que estoy contenta, yo siempre decía que no creía mucho en lo de las segundas oportunidades, y tengo que reconocer que todo va bien. Todos sabemos que no es nada fácil mantener una pareja, porque al final es juntar dos mundos, y hay que encajar las piezas, pero de momento vamos por buen camino. Trabajamos juntos, porque estoy componiendo con él, y hago letras de canciones conjuntamente. Es otra parte creativa que me divierte, me encanta poner vida a pensamientos del artista, al final es hacer equipo y estamos cómodos. De momento estamos así muy bien, con muchos proyectos, pero por el momento nada de boda, ni lo hemos hablado mucho. Importante es que las piezas encajen y seguir caminando juntos. A finales de agosto nos iremos unos días de vacaciones". Así lo comentó.

Vanesa Romero con Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Al preguntarle cómo estaba profesionalmente, Vanesa Romero me dijo que no podía estar mas satisfecha, "Estoy muy feliz con mi corto, que se llama Un Día de Mierda, y eso me ha permitido estrenarme como guionista y directora. Está teniendo muchas nominaciones en festivales que cuentan para los Goya. También me gusta estar detrás de la cámara, ahora lo estoy haciendo mucho, y el estar haciendo entrevistas me gusta por tener la oportunidad de conocer a los personajes. Aparte estoy escribiendo mucho, y ya tengo el segundo corto escrito. Lo cierto es que soy muy creativa, comencé en el mundo de la televisión como presentadora, después actriz, sigo en la serie La que se avecina, apareceré en varios capítulos porque es algo de lo que no me quiero desprender. Siempre me aporta mucho".