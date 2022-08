Laura Ponte comparte una impactante imagen tras perder la visión de un ojo

Laura Ponte está viviendo un verano atípico tras sufrir, el pasado mes de junio, una perforación en la córnea de uno de sus ojos por la que tuvo que ser operada de urgencia y por la que perdió la visión del mismo. Un duro contratiempo de salud que la modelo se toma con optimismo, convencida de que pronto recuperará la vista.

"Estoy esperando a que se me haga un trasplante. Yo estoy fenomenal. Esto es un mal menor, no es nada grave. No es ninguna broma no ver de un ojo, pero dentro de lo que cabe hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila", declaró entonces la ex de Beltrán Gómez Acebo.

"Mis hijos me dicen que parezco un cyborg y que estoy muy guapa. A mí me da igual tener un ojo blanquito y cosidito. No me importa nada", añadió. Ahora, dando una lección de fuerza y optimismo, Laura ha mostrado por primera vez el estado actual de su ojo afectado, compartiendo un selfie de lo más natural en sus redes sociales con el que se ha ganado el aplauso de todos sus seguidores.

Una imagen sin gota de maquillaje con la que la diseñadora ha querido reivindicar su belleza natural durante sus vacaciones a la espera de que los médicos decidan cuando será de nuevo intervenida. "Tiene que enfriarse el ojo", desveló hace unos días, por lo que tendrá que someterse a un trasplante de córnea con el que está segura de que recuperará la visión.

A su lado, dos de sus grandes apoyos, sus hijos Luis y Laura, de 17 y 16 años respectivamente, con los que está disfrutando de unos días de descanso y que, a buen seguro, habrán animado a su madre a mostrar por primera vez el aspecto actual de su ojo.