Así será la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez que durará todo este fin de semana

La historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck tiene aparentemente argumentos más propios de un culebrón televisivo pues, ante la supuesta separación temporal de la pareja tras su boda sorpresa en Las Vegas ahora resulta que este inmediato sábado, día veinte de agosto, han anunciado que van a celebrar otra, la segunda. ¿Por qué? Para que aquellos familiares y amigos que no pudieron estar presente en el enlace celebrado en la ciudad del juego puedan ahora brindar con ellos y agasajarlos con los regalos de rigor en estos casos.

Serán unas nupcias ¡de película! Pues durarán tres días, todo este fin de semana. En el estado norteamericano de Georgia, donde el actor posee una suntuosa mansión, que había puesto a la venta hace meses. Su precio, siete millones de euros. Como nadie le hizo una oferta y él además preparó de urgencia su boda en Las Vegas con "el amor de su vida", Jennifer López decidió que será en esa finca donde tengan lugar esos fastos; algo así como en las cervantinas bodas de Camacho, que duraron lo suyo y, por recordar asimismo la de Camarón de la Isla con "Chispa", con todo el gitanerío andante comiendo, bebiendo y bailando setenta y dos horas sin parar.

Jennifer y Ben ya han programado así este evento nupcial. El viernes cena por todo lo alto con todos los invitados. Sábado, la ceremonia en la que jurarán de nuevo sus votos de casados. Y el domingo, traca final, con parrillada y bailongo. Y es que se apercibieron que en Las Vegas sólo estuvieron presentes de la familia de ella su madre y los dos hijos que la estrella tuvo con su anterior matrimonio con Marc Anthony, en tanto los tres nacidos en la de Ben con Jennifer Garner compartieron la boda de miel de la pareja durante su estancia en París. Seguidamente el clan volvió a los Estados Unidos y en Nueva York, este pasado 15 de agosto, festejaron los cincuenta años del galán. Por lo contado hay que condensar estos felices avatares de ambos artistas concluyendo en que han protagonizado unas semanas de continuos festejos.

A los que añadiríamos la repercusión que poco antes de casarse con Ben, la espectacular Jennifer López ha provocado una imagen en Instagram con un más que insinuante desnudo total, de rodillas, mostrando una parte, mínima eso sí, de su pecho derecho, y un trasero y parte de sus nalgas que han causado admiración en quienes la hemos contemplado de esa guisa. Ella ha recordado que su flamante marido le dijo: "Me gustas cuando no tienes nada puesto". Y no creo fuera porque así ahorra en su vestuario. A sus cincuenta y tres años, tres más que él, está de "toma, pan y moja". Y encima una firma de cosméticos le ha pagado una suculenta cantidad para anunciar así, "en traje de Eva" una crema de la que, dicen, hidrata muy bien, disminuye las estrías, la piel de quien la usa obtiene mayor suavidad y, sobre todo, reafirma los glúteos. Nada que oponer por mi parte a la promoción de ese artículo con ese cuerpo glorioso. Estoy por probarla. La crema, se entiende.