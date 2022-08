Miriam Sánchez destapa la gran mentira de Pipi Estrada: "Llevo callada 10 años"

Miriam Sánchez ha reaparecido en televisión después de la brutal altercado que protagonizó con Pipi Estrada hace una semana. Unas imágenes en la que se veía a la excolaboradora de televisión agredir e increpar al padre de su hija después de una reunión en un restaurante. Según la versión de Pipi, Miriam "perdió el control" cuando recibió una llamada de su novia Andreína, además, las últimas informaciones apuntan a que estaban hablando sobre dónde se quedaría su hija durante la participación de este en el reality Pesadilla en El Paraíso.

Para aclarar todo lo acontecido y desmentir algunas informaciones ofrecidas por Pipi, Miriam entró por teléfono en el programa Sálvame este martes: "Todo empezó cuando me dijo que era un trozo de mierda porque venía del porno. No estoy enferma", aseguró, haciendo referencia a sus supuesto problemas de salud mental y con la bebida. "Llevo 10 años callada y el principal motivo es mi hija. En este caso me pasó una cosa concreta, lo que pasa que, obviamente, las personas vamos acumulando gotas y el vaso se llena y llega un momento en el que la persona explosiona".

Según la versión de Miriam sobre lo ocurrido aquella noche, le pidió a Pipi que antes de marcharse al reality, "dejara a la niña con un tutor y que le firmara un papel": "Pipi es un mentiroso compulsivo y ha dejado a la niña sola". Pese a que durante años ha tratado, "por todos los medios" de llevarse bien con el padre de su hija adolescente, considera que esto solo ha servido para "destruirla": "He intentado llevarme bien con una persona que me destruye continuamente, y eso es lo que hago por mi hija. Me decepciona, me anula como persona, cuando fui su pareja y después. Sigo en España por mi hija, porque si no yo me hubiera marchado de aquí. Y porque la quiero, la adoro y la amo".

Miriam cree que Pipi no le da el lugar que como madre "se merece" y que no tiene "ni voz ni voto" en la educación de su hija: "No hay custodia. Me amenazó y me dijo: 'Tú eres una actriz porno y si pides la custodia de la niña ganaré yo, porque soy un periodista reputado'".

La exactriz afirma que la única enfermedad que tiene es "ansiedad" pero nada relacionado con lo que se ha estado hablando durante estos días: "No soy bipolar, voy al psicólogo para tratarme las dificultades que he tenido en mi vida, porque no he tenido familia que me haya apoyado, no he tenido ese vínculo con mi madre y no he tenido las cosas nada fáciles", añadió.