Culpan a Luis Mario Aparcero del último incidente de los Mohedano en Chipiona

El pasado 8 de septiembre fue uno de los días más amargos para la familia Mohedano. Un año más, casi todos los miembros del mediático clan se reunieron en Chipiona para ser testigos de la tradicional procesión de la Virgen de Regla de la que Rocío Jurado era muy devota. Todos ellos se juntaron en el famoso balcón de la casa de Mi abuela Rocío para ser testigos de primera mano del paso de la imagen, que siempre hacía un parada frente al domicilio como muestra de deferencia hacia la artista. Una tradición que se mantuvo incluso después de su fallecimiento y que se había convertido en un homenaje anual hacia su figura.

Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, Amador Mohedano y Rosa Benito acudieron al famoso balcón después de dos años de parón debido a la pandemia. Un regreso a las calles de la Virgen que era muy esperado para toda la familia, que llegaron muy emocionados hasta la vivienda sin ser conscientes del desprecio que vivirían momentos después. Y es que en el momento del paso de la imagen por la casa, la hermandad decidió que, por primera vez en años, la Virgen no se detuviera frente al balcón.

Hay que destacar que durante estos dos años de parón en las procesiones, Rocío Carrasco ha roto su silencio público para contar 'su verdad" sobre la relación que mantiene con los hermanos de su madre. Además, la hija de Rocío Jurado ha estrechado su vínculo con el ayuntamiento de Chipiona, especialmente con su alcalde Luis Mario Aparcero, con el que se ha aliado para apartar a sus tíos de todo lo relacionado con el Centro de Interpretación Rocío Jurado que recientemente ha abierto sus puertas en la localidad gaditana.

Un relación, la de Rocío Carrasco con el consistorio del municipio, que este lunes destacó Kiko Matamoros en el plató de En el nombre de Rocío. Según el colaborador, el alcalde Luis Mario Aparcero podría estar detrás de la decisión de no detener la imagen de la Virgen de Regla frente al balcón. "¿Quieres decir que el alcalde puede tener influencia en que la virgen pueda parar o no delante del balcón?", le preguntó la presentadora Sandra Barneda. "Digo yo que alguna tendrá. Todos los años la virgen se para, ¿y justo este año no lo hace? ¿Es casualidad?", respondió el tertuliano.

Estas palabras no gustaron a Paloma García Pelayo, quién afirmó que el gesto de detener la imagen de la Virgen se hacía en honor a Rocío Jurado, no "a Amador, ni a Rosa": "Lo que estás queriendo decir es que las fuerzas vivas han cambiado y tienen mejor relación con Rocío. Por lo tanto, estás relacionando la buena relación con Rocío con que la cofradía no pare. Esa es la intención de tu discurso (…) Algo incontestable es que Rocío Jurado no está. Ese respeto al balcón era a Rocío Jurado. Ni a Amador, ni a Rosa Benito, con todos los respetos, ni a cualquier otro. El pueblo no se sentía agraviado. Era la señora de Chipiona. Chipiona es la cuna de Rocío, pero también por la familia de Rocío".

Por su parte, Pilar Vidal, periodista de ABC que se dedicó durante años a investigar los "claroscuros" del museo en honor a la cantante, recordó que el anterior alcalde no pudo tener relación con Rocío Carrasco ya que fue uno de los protagonistas "de la corrupción" en la que participaba el ayuntamiento a costa del museo: "En la docuserie Rocío demuestra que nunca tuvo relación con esa trama. Ella quería que si se abría algo con el nombre de su madre, estuviese limpio.".