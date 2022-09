La insólita decisión de Ortega Cano que ha extrañado hasta a Ana María Aldón

La última visita de Ana María Aldón a los platós televisivos, esta vez el de Ya es verano, certifica la defunción de su matrimonio con Ortega Cano. El torero ha pasado una de sus peores estaciones, guardando silencio y con ocasionales arrebatos de rabia ante las cámaras. Pero ella ya lo ha dicho: "No hay reconciliación".

Ahora, tras las palabras de su mujer y también de Gema Aldón, con una agresiva entrevista en Lecturas, Ortega parece haber llegado a su límite.

Acompañado por su cuñado Aniceto, y sin Ana María a la vista, Ortega Cano ha ido en taxi a un hospital cercano a su domicilio y ha entrado por Urgencias sin aclarar el motivo de su asistencia al centro médico.

Algo que antaño hacía acompañado por su mujer, con la que ahora -y a excepción de cuando hacen algún plan con su hijo - no comparte ningún momento del día, escenificando un distanciamiento del que el torero prefiere no hablar.

Tras varias horas en el interior del hospital, y con aspecto de haber asistido a una simple revisión que ha evitado confirmar, Ortega Cano regresó a su domicilio sin pronunciarse sobre la última entrevista de Ana María ni sobre sus declaraciones confesando que su hija Gema Aldón supone ahora un problema en su matrimonio.

Aldón reacciona con sorpresa

A la misma hora, y a pocos kilómetros de distancia, Ana María Aldón disfrutaba de una relajada jornada de tiendas, ajena a que su marido hubiese ido al hospital cuando antaño ella era quien le acompañaba en sus citas médicas. Una noticia de la que la gaditana, incapaz de ocultar su sorpresa, se enteraba por la prensa, aunque rápidamente reaccionaba apuntando que Ortega se encuentra "bien" y que su visita a Urgencias "será rutinario". "Yo le he llevado muchas veces" ha asegurado, aclarando que si ya no le lleva "es porque no hace falta que le lleve". "Cuando le haga falta que le lleve, le llevaré" ha dejado claro.

Horas después, y ya más informada tras reencontrarse con su marido en su casa, Ana María ha salido a hacer unos recados acompañada por su manager -aunque ha dejado en el aire si tiene nuevos proyectos profesionales- y ha desvelado el motivo de la presencia de Ortega Cano en el hospital: "Ha ido a sacarse sangre", ha explicado.

Mucho más discreta se ha mostrado a la hora de hablar acerca de la relación de Gloria Camila y Kiko Jiménez, guardando silencio cuando le hemos preguntado por las declaraciones del sobrino de su marido, Chema, asegurando que si supiésemos ciertas cosas que pasaron en la pareja nos echaríamos las manos a la cabeza: "No tengo nada que decir porque yo no... Si ha hablado Chema, le tendrás que preguntar a él, no a mí".