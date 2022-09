Rocío Carrasco se chulea ante Ortega Cano y maquina una nueva demanda

Rocío Carrasco vuelve a la carga. Y no lo hace con su docudrama En el nombre de Rocío, que registra audiencias cada vez más mediocres en Telecinco. En un esfuerzo por permanecer de actualidad, la hija de Rocío Jurado ha desafiado a Ortega Cano y, de paso, planea sus propias demandas contra aquellos que no apoyan su palabra.

Acompañada de su inseparable Fidel Albiac y desde el showcase de Sofía Ellar, la antaño mediática Rocío Carrasco, aparentando tranquilidad, ha querido dejar claro que no teme en absoluto las demandas de José Ortega Cano y la familia Mohedano.

"Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado", ha dicho.

Rocío Carrasco va posicionándose así ante lo que dejó caer Jorge Javier Vázquez en Sálvame, que es un posible careo de Rociíto y el torero, enfrascado ahora en los rumores de divorcio de Ana María Aldón. "Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. A mí me han tirado el guante y yo lo he recogido. Que no quede por mí"

Por lo demás, Rocío manifiesta estar "fuerte. Estoy mejor y vamos para adelante". Tan fuerte que, tal y como adelantó el paparazzi Diego Arrabal en su canal de Youtube, Rocío sí planea una demanda propia contra otro de sus azotes: el youtuber Juanjo Menéndez, que elaboró junto a Amador Mohedano un docudrama de cosecha propia a modo de contestación a En nombre de Rocío.

Juanjus, que así se apoda Menéndez en las redes, fue uno de los responsables de la primera aparición pública de Antonio David Flores tras meses desaparecido por su despido de Sálvame debido a, precisamente, las declaraciones y acusaciones de Rocío en su contra al comienzo de su docudrama.

Arrabal señaló también que Rocío Carrasco está ya hablando con sus abogados, y que la demanda por tanto estaría en camino para Juanjo Menéndez.