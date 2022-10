El hombre más buscado del momento, Íñigo Onieva, demuestra con la información exclusiva de la revista Semana que en Madrid no te pillan cuando quieres esconderte. En contra de lo que se ha rumoreado, el ex de Tamara Falcó ni se ha hecho monje cartujo ni ha huido a México, país en el que reside su padre. Onieva estuvo de juerga con sus colegas en la capital de España.

Según Semana, el pasado fin de semana Íñigo y su pandilla celebraron una peculiar "despedida de casado". Hay que reconocer que no le falta humor en estos momentos de zozobra, porque así es como habría definido él mismo la noche de chicos que le llevó a disfrutar de la fiesta en el Imposible Club, un local exclusivo al que llegaron hacia las once y media de la noche y que no abandonaron hasta que echaron el cierre. Mientras, Tamara se subía al escenario del Congreso de las Familias para narrar, una vez, más su versión de los hechos.

Las revistas no recogen el momento en el que este martes un camión de mudanzas se llevaba de la casa que compartían Tamara e Íñigo una docena de cajas con las pertenencias del codiciado soltero. Mucho más que un cepillo de dientes y un pijama, lo que confirma que vivían juntos y revueltos.

Mientras, Tamara se pasea por el mundo

Hola intenta acercar posiciones con Tamara Falcó y vuelve a elevarla a la categoría de portada, con declaraciones exclusivas obtenidas minutos antes de marcharse a México para participar en el Congreso Mundial de las Familias. La revista la define como "la mujer más influyente del momento". Todavía no había realizado las polémicas declaraciones que han hecho que muchos de sus defensores se pasen al bando de sus enemigos.

"Como cristiana perdona, por supuesto. Como mujer, no hay segundas oportunidades", leemos en Hola. Tamara insiste en que ella no sabía nada: "Íñigo ha demostrado que no sabe amar". "Todo lo que ha pasado recae sobre su conciencia. La mía está tranquila", añade.

Semana asegura que Tamara se ha convertido en un filón publicitario. A los 200.000 euros que se embolsó por su participación en MasterChef, se suman sus contratos millonarios con Netflix o Porcelanosa. Dice la revista que puede estar cobrando entre 7.000 y 10.000 euros por publicación en Instagram. Se supone que de un fotocall sacará más, aunque el último que hizo no contó con el beneplácito de Chus, su representante, que ha hablado con la publicación y ha confirmado que ella le sugirió que no lo realizase.

Olga Moreno y Agustín Etienne, primer posado-pactado

Semana lleva a portada las fotos que confirman lo que se venía rumoreando: que Olga Moreno y Agustín Etienne estaban preparando su primer posado juntos. El resultado no es un reportaje como tal, sino un posado pactado en el que los dos aparecen sonrientes y cariñosos celebrando el cumpleaños de la ex de Antonio David Flores.

La revista aclara los detalles del aniversario: los dos acudieron a un céntrico restaurante de Madrid con una estrella Michelín al que llegaron por separado, primero ella conduciendo su propio coche, y después él con su regalo, unos zapatos de Jimmy Choo de los que Olga presumió en las redes. Hasta iban conjuntados con sus trajes de chaqueta.

Lecturas, ávida siempre de buscarles las cosquillas a Antonio David, Olga y Rocío Flores en pos de defender a Rocío Carrasco, asegura que entre hija y madrastra hay "una guerra". Según la revista, la joven se ha enterado por la prensa de la nueva relación de Olga con el representante que comparten ambas.

La misma revista entrevista a la que fuera la mejor amiga de Olga, Ana Luque. Ahora ni se tratan, dice Luque que por celos profesionales, mientras enseña su vestidor y su colección de más de 350 pares de zapatos.

‘Hola’ se aleja de la corriente general con Ortega y Aldón

Dice Hola que después de los últimos meses convulsos Ana María Aldón y José Ortega Cano "poco a poco van acercando posturas y superando los problemas que han minado su relación".

La revista asegura que "Aldón confundió con sus últimas declaraciones" cuando afirmó que no había vuelta atrás. No dice "se confundió". Y citando fuentes cercanas asegura que "cada vez están mejor y avanzando en la reconciliación".

Unos cuernos, motivo de la ruptura de Escanes y Mejide

Dice Lecturas en portada que Laura Escanes está de nuevo ilusionada, y publica el nombre del hombre que la habría hecho encontrar de nuevo el amor. El pasional, porque tanto ella como su ex insisten constantemente en sus redes sociales en declararse lo muchísimo que se quieren, aunque se hayan divorciado.

Lecturas asegura que la nueva ilusión de Laura es Míster Jägger, un famoso ‘youtuber’ (para una generación concreta, se supone) al que conoció el pasado mes de febrero. En realidad se llama Alberto Redondo Jiménez, y según la revista también es humorista, ‘streamer’ y presentador. Es madrileño y hace poco se enfrentó en combate con David Bustamante, al que ganó. De hecho parece que fue en una velada de boxeo cuando los dos se vieron por primera vez.

Añade Lecturas sobre Míster Jägger que tiene más de un millón de seguidores y "un cuerpo privilegiado". Él se presenta en Internet como "Jägger, hijo del sol y enemigo del viento". Es veinte años más joven que su antecesor y entre sus muchas virtudes figura la creación de un juego de mesa.

Nacho Palau rompe con su novio

Lecturas asegura en portada que Nacho Palau ha roto su relación con Cristian Vilella tras casi dos años de noviazgo. El reciente diagnóstico de su cáncer de pulmón y la mala relación de Cristian con su familia serían, según la revista, los motivos.

La publicación asegura que siguen viviendo juntos en la casa que Palau tiene en Chelva y que Vilella le seguirá acompañando al hospital para someterse a sus sesiones de quimioterapia. Pero que la intención de Nacho es que abandone pronto la residencia.

Lo que más llama la atención es la afirmación rotunda de Lecturas de que hay un acercamiento con Bosé. Lo que hay es una oferta por parte del cantante para ayudarle durante su enfermedad. De ahí a que la relación se restablezca, hay un océano. El Atlántico, que el cantante además no va a cruzar en un tiempo largo porque el martes fue operado de urgencia de una hernia discal.

Lo que sí es cierto es que Nacho Palau ha demostrado una lealtad sin precedentes hacia el artista. Pocas veces, por no decir ninguna, ha atacado al que fuera su pareja durante 26 años.

Miriam Sánchez relata su calvario con Pipi Estrada

Miriam Sánchez habla en exclusiva para Lecturas para relatar el calvario que vivió junto a Pipi Estrada. El periodista deportivo ha fichado recientemente por Sálvame y se supone que ha pactado con La Fábrica de la Tele para no formar parte de la acusación particular del Caso Luna, que investiga a la productora como organización criminal.

La expareja de Pipi, ahora morena, asegura que éste la llama borracha, la dice que está loca y que, curiosamente, ejerce algo que en Telecinco deberían estudiar como "violencia vicaria", ya que pone a su hija en su contra. La diferencia es que es a él al que tienen en nómina.

El lamento desesperado de la que fuera actriz porno incluye revelaciones muy impactantes, como que llegó a estar en la UVI porque él la contagió de varias enfermedades de transmisión sexual o que la mintió asegurándola que era estéril forzándola a quedarse embarazada.

Cóctel de noticias

La gira americana de Isabel Pantoja, en peligro. Según Diez Minutos, todavía no tiene el visado que le permitiría trabajar en territorio norteamericano. A ello se suma una posible demanda por haber cambiado de empresa para gestionar sus conciertos.

Sara Montiel tendrá su propio biopic. Cuenta Diez Minutos en exclusiva que una productora ya ha puesto en manos de Tirso Calero el guión para llevar la vida de la artista a la pequeña pantalla. Según la revista, se barajan varios nombres para encarnar a la de Campo de Criptana: Penélope Cruz, Ana de Armas o Rosalía.

Susanna Griso e Íñigo Afán de Rivera, la pareja del momento. O al menos así los describe Hola. La revista vuelve a publicar imágenes exclusivas de la periodista junto a su nuevo amor, el empresario Íñigo Afán de Rivera cuyo nombre ha generado confusión últimamente al ser confundido con el de otro señor que está felizmente casado.

Inés Domecq sube posiciones en la moda española. Después de vestir a algunas de las influencers más influyentes, Inés, una habitual en los estilismos de Hola, posa para la revista durante la celebración de su último desfile. La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre acogió la fiesta en la que presentó su nueva colección y a la que no faltaron la infanta Elena, Tana Rivera o Isabelle Junot.

Urdangarín reúne a sus tres hijos varones en Barcelona. Titula Semana que "han sellado la paz" después de que Juan, su hijo mayor, mostrase su disgusto por su relación con Ainhoa Armentia.

María José Campanario, hospitalizada de nuevo. Semana publica varias fotos que recogen el momento en el que Jesulín de Ubrique accede al Hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera para visitarla. Campanario, que dio a luz el pasado mes de junio, sufrió un nuevo brote de fibromialgia.