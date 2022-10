La experta perito que descubrió la falsificación de los escritos de Rocío Jurado

La cronica rosa de Es la mañana de Federico ha abordado toda la actualidad del corazón con Isabel González, Emilia Landaluce y Paloma Barrientos. Incluyendo la revelación de que una experta perito ha establecido que los escritos de Rocío Jurado presentados a la juez por su hija, Rocío Carrasco, son falsos.

Jiménez Losantos recordó en la crónica rosa de esRadio la situación, y cómo al comienzo del docudrama En el nombre de Rocío, Gloria Camila "pidió judicialemente conocer cualquier documento de su madre cuando comenzó la serie que ella fuera a exhibir públicamente en su docudrama. No prohibió, pero pidió conocerlo. Rocío Carrasco, como siempre muy chula, dijo que no había nada. La juez no acabó de creerlo, la vuelve a llamar y sin pedirles nada la jueza va y le lleva un folio".

Un documento que, tal y como ha revelado el periodista de La Vanguardia Albert Domenech, el abogado de Ortega Cano, Gonzalo Treboye, llevó a una experta perito que ha llegado a unas conclusiones demoledoras.

"Treboye, que ya conocía el texto, va a una perita caligráfica de Zaragoza. De las más veteranas, 25 años en el oficio en todos los juzgados de España, acreditadísima", explicó Federico Jiménez Losantos. "Treboye no quiere ir en falso, y esta señora le cuenta a Domenech que es la primera vez en 5 años de carrera que ha podido contrastar un documento probablemente falsificado con otros veinte indubitadamente originales".

Un diagnóstico -contó Federico- que la perito calificó de "rarísimo" y "toda una suerte", por haber podido comparar los documentos y verificar su presunta falsedad "sin la menor duda" en base a todos los parámetros caligráficos establecidos.

"¿Qué necesidad tenían están sobrados que se creen invulnerables?", se preguntó Jiménez Losantos sobre Rocío Carrasco y La Fábrica de la Tele, responsable del polémico programa. Un grupo que ahora está siendo juzgado y que, por conseguir la "protección del Gobierno", tomó el pelo dos veces a la jueza, al y" luego darle un documento falsificado".

El resultado es que "tienes entonces dos delitos, falsificación documental y estafa procesal, que son cuatro años de cárcel más luego los cómplices, porque esto sola no se le ocurre a la nena", dijo en referencia a Rociíto, que presentó el citado papel. Lo que se viene ahora es un juicio, el de la operación Deluxe, que va a coincidir además con la marcha de Paolo Vasile como CEO de Mediaset: "El tío se va a Italia y nunca recordará que estuvo aquí".