Ana María Aldón consigue esconder su mayor secreto tras su final con Ortega Cano

Ana María Aldón ha pasado página con Ortega Cano, y para demostrarlo, ha encontrado una nueva casa cuyo alquiler pagará en parte el todavía marido de la colaboradora de Telecinco.

Aldón, para despistar a la prensa y evitar responder preguntas, ha intentado dar esquinazo a los reporteros que van detrás suyo: "Por eso me he escapado, estáis todo el día detrás... no os podéis enterar de las cosas antes que yo, dijo con resignación.

Tal y como mostraron en El Programa de Ana Rosa, no lo consiguió: aparcó en el parking de un centro comercial y se marchó en un taxi, pero los periodistas se percataron del engaño.

Por tanto, Ana María Aldón pudo evitar salir en televisión realizando una visita a la que será su futura casa tras salir del domicilio conyugal. Eso sí, confirmó que, efectivamente, los tiempos de vivir bajo el mismo techo han pasado: "Con tiempo y esperanza, todo se alcanza".

El acuerdo con Ortega Cano ya ha tenido lugar. Entre sus exigencias, precisamente que su marido sufragase parte de los gastos de su marcha a una nueva casa cuya ubicación sigue siendo por ahora un misterio.