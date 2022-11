Kiko Matamoros y Marta López Álamo preparan su mudanza a Dubái

Marta López Álamo fue una de las invitadas a la entrega de los Premios Woman en el Casino de Madrid. La modelo posó espectacular para los fotógrafos con un minivestido negro repleto de volúmenes y dejó boquiabierta a la prensa tras sus declaraciones, ya que abandona España por una temporada para seguir su proyección internacional en el mundo de la moda. A su lado, como siempre, estará Kiko Matamoros.

Se trata de una mudanza temporal de la que habló con total naturalidad, aunque ni el colaborador ni ella habían dado ninguna pista de esta nueva etapa en sus vidas: "El mes que viene me voy de España, huyo, emigro a Dubai. Y Kiko se viene conmigo", explicó. "Nos vamos un mes porque voy a probar como modelo con varias agencias, a probar ese mercado y Kiko se viene conmigo", dijo muy ilusionada.

Marta López Álamo

Según ella, su novio llevará "maravillosamente bien" estar alejado de la televisión una temporada y confesó que está feliz porque el colaborador la acompañe, ya que "el mundo de la moda lo malo que tiene es lo solitario que es". "En este caso se ha dado la oportunidad de que Dubái es una ciudad que le encaja a él y se viene conmigo", apuntó.

La mudanza ha hecho que aparquen los preparativos de su boda. Prefieren tomárselo con calma y todavía no sabe ni a quién invitarán, ni cómo será su vestido de novia: "Se me va a echar el tiempo encima. Quiero llevar tres vestidos y no tengo ni idea de cómo serán", reconoció.

Marta denunció los obstáculos que ha sufrido por parte de otras mujeres en su faceta de influencer, desvelando -sin dar nombres porque "no quiero abrir ningún melón"- que le han puesto "un montón" de zancadillas. "Es increíble el compañerismo que hay entre el mundo modelo y el poco compañerismo que hay en el mundo influencer. No todas, no generalizo pero hay algunas, hay mucha rivalidad, cosas muy sucias y fuera de lugar y me he llevado alguna que otra decepción", se lamentó.