Junco planta cara a los Pantoja con un contundente comunicado

Junco, como conocíamos hasta ahora a la viuda de Bernardo Pantoja, da un golpe sobre la mesa con un contundente comunicado en el que deja claro varios aspectos que no le han gustado tras las muerte de su marido. En primer lugar reivindica su verdadero nombre, Junko Takahashi, cuyo significado es "pura, auténtica y obediente". La bailaora no está dispuesta a que se sigan contando falsedades sobre lo que vivió junto a su marido o las polémicas surgidas durante las horas de tanatorio donde se velaba el cuerpo del hermano de Isabel Pantoja. La intención de Junko es mantenerse "en el camino de la verdad" y negar que haya existido "maldad" por su parte.

La japonesa contesta así a la versión que ha ofrecido Anabel Pantoja sobre el controvertido entierro de su padre y también a las informaciones sobre el trato que Junko habría recibido por parte de los hermanos de su esposo. En entorno cercano a la bailaora aseguró que la tonadillera culpó a su cuñada de la muerte de Bernardo, una acusación a la que se suma la intención de Isabel de echar a Junko de la casa que han ocupado durante veinte años y que es de su propiedad.

A golpe de comunicado, Junko ha anunciado la celebración de una misa funeral en recuerdo de Bernardo el próximo 20 de diciembre a las 20 horas en la Parroquia de San Gonzalo de Triana en Sevilla. Un acto al que no ha invitado a nadie de su familia política. Esta no ha sido la única indirecta que les ha lanzado, ya que en el texto matiza algunas informaciones sobre ella, dejando claro que su postura es "la de la verdad", sugiriendo que las noticias que vienen del entono de su familia política son falsas, destinadas a desacreditarla y hacer presión.

"He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas, él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de personas. Nunca ha tenido maldad pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario", comienza el texto. "Únicamente pido respeto para mi persona, yo tengo derecho legítimo a expresarme con claridad y no tengo por qué mentir sobre nada. Siempre me enseñaron que la verdad acompañada de la realidad solo tiene un camino. Pido a las personas que me están molestando que dejen de hacerlo porque nada hará que mi camino de la verdad se redirija".

Aclara que su nombre es Junko (no Junco como se pensaba), "y su significado es pura, auténtica y obediente". Y concluye: "Y así he sido junto a Bernardo, cuando fuimos los mejores amigos, los mejores compañeros, cuando fuimos pareja y cuando fuimos matrimonio hasta que la muerte nos separó. Gracias de nuevo a todas las personas que respetan mi figura como su viuda. Atentamente, Junko Takahashi".