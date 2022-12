Alba Carrillo desvela la proposición de Jorge Pérez que podría costarle su matrimonio

Tal y como estaba previsto, Alba Carrillo acudió al Deluxe a dar buena cuenta de su affaire con Jorge Pérez y despejar, de paso, todas las posibles críticas en su semana más mediática. La modelo, no obstante, se mostró cauta con algunos aspectos, aunque a la vez confirmó que el lío entre ambos venía de antes de la famosa fiesta de Navidad de la productora Unicorn.

En efecto, y para disgusto de la mujer de Jorge Pérez, la instagramer Alicia Peña, ambos llevaban ya coqueteando muchos meses antes de que se grabase el vídeo previo a pasar la noche juntos. De hecho, el exguardia civil le había propuesto a la colaboradora "pillar una furgoneta" e irse juntos insinuando que, si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos para que estuviesen al lado del hijo de la modelo.

Alba Carrillo dejó bien claro que Jorge Pérez pretendía irse con ella y acabar con su matrimonio. Y por eso no entiende otros coqueteos del mismo Jorge con Cristina Porta y la reportera Bea Jarrín, que tuvieron lugar la misma noche de la fiesta. "Mientras me tocaba el culo le daba la mano a la otra" confesaba la modelo, asegurando que quería darle celos para ver qué reacción tenía.

Muy segura de sí misma y sin importarle la reacción de Jorge y su mujer, refugiados en una casa rural de Palencia desde que comenzó el escándalo, Alba Carrillo contó que Jorge "dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes". Y, además, desveló que los dos ya tontearon cuando Alicia estaba embarazada de su cuarto hijo.

Los otros enigmas de la famosa noche están relacionados con Marta López, amiga de Alba, colaboradora de Telecinco y a quien han acusado de urdir la "conspiración" de desvelar lo que ocurrió. Marta acogió como una buena celestina a Alba y Jorge para que acabasen la noche en su casa.

Alba contó la conversación telefónica que mantuvo en el taxi con Jorge. Ella estaba acompañada de su amiga Marta: "Le dije que era un sinvergüenza, porque me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esta', y me dijo 'dónde estás', le dije que iba para casa de Marta y ya él habló con Marta y le dijo 'dame la ubicación".

De modo que, exculpando a su amiga, Alba Carrillo dijo que ni Marta les animó a tener una relación sexual ni Alba quiere que Jorge se separe de su mujer. La colaboradora se arrepiente por completo de haber tenido esa aventura con su amigo, pero llamó la atención cuando contestó un rotundo 'no' a la pregunta del polígrafo de si había estado enamorada de él... algo que desmintió tajantemente Conchita: Alba mentía y, por tanto, sí ha estado enamorada de Jorge.