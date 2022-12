Tamara Gorro anuncia su separación definitiva de Ezequiel Garay

Tamara Gorro ha anunciado este lunes con un breve comunicado en Instagram su separación definitiva de Ezequiel Garay tras un año intentando salvar su matrimonio. "Ezequiel y yo hemos tomado definitivamente la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré por siempre al padre de mis hijos", comienza el texto.

"Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema ya que no me hace bien y es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias", sentencia en la carta dirigida a sus más de 2 millones de seguidores.

Fue el pasado mes de enero cuando la influencer, completamente destrozada, anunció por primera vez que existía una crisis grave en su matrimonio con el futbolista tras 12 años juntos. "Empiezo el 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y que ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto en la portada una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos 12 años. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", ha comenzado diciendo Tamara Gorro totalmente derrumbada y dejando claro que por el momento no es una decisión definitiva.

Un año complicado para Tamara en el que además de su separación, ha tenido que lidiar con varios problemas de salud. Sin embargo, parecía que todo se había solucionado entre ellos, prueba de ello las imágenes del pasado verano a bordo de un yate en Ibiza, donde la pareja se dedicó numerosas muestras de amor confirmando su relación.