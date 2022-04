La confesión más dura de Tamara Gorro: "Sufrí abusos sexuales con 12 años"

Tamara Gorro ha cumplido esta semana uno de los sueños de su vida y lo ha hecho rodeada de todos los suyos. Amigos, compañeros como Paz Padilla, familia e incluso su expareja Ezequiel Garay no han querido perderse la presentación del nuevo libro de la influencer llamado Cuando el corazón llora donde "desnuda su alma" y se abre como nunca antes lo había hecho contando capítulos de su vida hasta ahora desconocidos.

En una gran presentación en el Matadero de Madrid, Tamara Gorro apareció junto a la presentadora del evento, Tania Llasera, y junto a otros rostros conocidos como India Martínez, que puso el toque musical a la velada. Una tarde llena de emociones en la que Tamara "se liberó" y explicó en qué punto está su enfermedad y estado anímico: "Una enfermedad cuando sabes que la tienes, tienes que tratarla y no puedes dejar ese tratamiento. Yo llegué a un punto que quise dejarlo y quise rendirme", explicó sobre su depresión. Y precisamente de esto trata su nueva obra, el tratamiento que ha seguido para superar su "depresión con trastorno de ansiedad mental".

Pero sin duda el momento más duro de la tarde fue cuando Tamara contó por primero vez los abusos sexuales que sufrió con tan solo 12 años durante un campamento de verano por parte del padre del dueño del lugar donde estaban instalados: "Este capítulo me sobrepasó y aunque pensaba que estaba superado, con los años me ha afectado muchísimo. La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida".

Entre lágrimas y dirigiendo la vista a su todavía marido Ezequiel Garay, le agradeció lo importante que ha sido en su vida: "El y yo no estamos juntos como pareja. Me ha hecho feliz 12 años, somos padres de dos niños maravillosos y no sé qué nos depara el futuro. Va a ser mi compañero de vida siempre", aclaró.

No obstante, señala su separación como determinante en el agravamiento de su enfermedad: "Hay una gota que colma el vaso en todos los aspectos. Y para mí fue mi separación, eso te desestabiliza todo(...) Evidentemente, Ezequiel está aquí y va a estar toda mi vida, aunque no seamos pareja, y eso es algo muy bonito de celebrar. Te quiero".

Tamara abraza a Ezequiel Garay

En en libro refleja lo difícil que es para el entorno de una persona con una enfermedad mental, ser consciente de lo que está ocurriendo: "Ni mi expareja ni nadie se daba cuenta muchas veces de esta enfermedad (…) Hay veces que no se da cuenta ni uno mismo, como para que lo hagan los demás. A pesar de todo, Ezequiel siempre ha estado a mi lado, consciente de mi enfermedad o no, y sé que siempre estará".