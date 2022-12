El gran error de Ana Rosa Quintana y Unicorn en el tema de Alba Carrillo y Jorge Pérez

El culebrón de Alba Carrillo y Jorge Pérez iniciado hace unas semanas en el programa Fiesta está causando más de un dolor de cabeza a Unicorn Content. Los programas de esta productora siempre han destacado entre la programación de Mediaset por su buen hacer a la hora de tratar los temas de la crónica social. Por contra, La fábrica de la tele, responsable de programas como Sálvame o Socialité, han exprimido hasta la extenuación los temas, aún llevándose familias enteras por delante, como es el caso de la de Olga Moreno o Los Mohedano gracias a los documentales protagonizados por Rocío Carrasco.

La propia Ana Rosa Quintana lamentó, apenas unos días después, la publicación de los vídeos protagonizados por Alba Carrillo y Jorge Pérez y grabados durante la fiesta de Navidad de Unicorn donde ella es presidenta. Según la presentadora, en ese tipo de celebraciones no se debería grabar a compañeros: "Como presidenta de esta compañía no me gusta que graben en una fiesta privada. No voy a preguntar pero que no lo vuelvan a hacer", dijo, insinuando que la publicación de esos vídeos se había hecho sin su consentimiento. Probablemente sus compañeros de Fiesta no eran conscientes de la repercusión que adquiriría el tema y del que más tarde se ha aprovechado su mayor competidor, La fábrica de la tele.

De este tema han hablado durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, donde su director Federico Jiménez Losantos ha señalado el gran error que ha cometido la productora comandada por Ana Rosa a la hora de tratar el asunto: "Aquí hay dos productoras enfrentadas. Ana Rosa cometió un error que ahora con el tiempo es más fácil que ver, que fue emitir esas imágenes. Ella regañó después, pero se emitieron".

Aunque la productora contaba entre sus filas con los protagonistas de la historia, Jorge y Alba, La fábrica de la tele no tardó en apropiarse del tema "como buenos carroñeros": "Son gente que disfrutan destrozando familias. Lo del Deluxe fue de una crueldad típica de Sálvame. Han cambiado a Rocío Carrasco por 'Alba Carrasco'". Según el locutor de esRadio, ha sido un "error de cálculo" de Unicorn, "una productora decente". "Eso pasa por jugar a ser La fábrica de la tele", ha apostillado Daniel Carande.

Cabe recordar que Unicorn Content se ha convertido en una de las productoras más exitosas de Mediaset, superando por mucho a La fábrica de la tele, cuyas audiencias caen en picado con el paso de los meses: "Unicorn está despegando y tiene mejor crédito. Por eso la propia Ana Rosa se dio cuenta de que no tendría que haberse publicado ese vídeo. Tampoco sé si ella lo había visto antes de su emisión", ha dicho Jiménez Losantos, a lo que Isabel González añadió que "es difícil que un jefe esté pendiente de todo".