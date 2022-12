Alba Carrillo deja plantada a La fábrica de la tele: "Es una irresponsable"

A unas horas de la emisión de la nueva gala del Mediafest Night Fever, Alba Carrillo ha decidido dejar el concurso y no volver a actuar junto al resto de sus compañeros. La modelo se estrenó la pasada semana en el show musical haciendo una versión del éxito de Rocío Jurado, Ese hombre, canción que dedicó a Jorge Pérez. El publico decidió con sus votos que continuase en el concurso, sin embargo ella ha decidido declinar la oferta y retirarse. Así lo confirmaron este jueves en Sálvame, donde se lanzaron en tromba contra ella por su "falta de profesionalidad".

"El equipo del programa está muy decepcionado", comenzó un reportero del programa. Al parecer, los redactores del concurso musical llevaban toda la semana intentando contactar con ella para comunicarle que esta semana le tocaba cantar con WRS, el artista que representó a Rumanía en Eurovisión, cuando dieron con ella, mostró su disgusto con la canción: "El lunes el equipo del programa empieza a hablar con ella, para comunicarle que va a cantar con WRS. Empieza a poner problemas. Nos empieza a comentar que ha sido una semana muy complicada para ella, que no se encuentra bien, que todo le está pasando factura. Desde el equipo directivo le piden que se tranquilice, que puede cantar otra canción si se siente más cómoda, que entendemos los momentos por los que está pasando".

A partir el miércoles, cuando debería comenzar los ensayos, Alba comunica que no "tiene fuerzas" para seguir en el concurso: "A última hora de la tarde cuando nos comunica que no quiere cantar ni con él ni con ningún otro cantante, que no quiere participar en Mediafest, que quiere retirarse de la televisión. Ha decidido apartarse y está recibiendo presiones de su entorno para que deje la televisión. No se siente con fuerzas para seguir en el Mediafest". En ese momento, los responsables del programa muestran su descontento con ella: "Le comunicamos que hay un cantante que viene este jueves para ensayar con ella, pero Alba decide descansar y no atiende a nuestras peticiones. Es por ello que no va a participar en el programa, ha dejado al equipo tirado a menos de 24 horas de empezar los ensayos".

Después de este anuncio, el programa comenzó a criticar la decisión de Alba a la que tacharon de "poco profesional e irresponsable": "Estamos siempre hablando de cuidarnos la salud mental y todo eso, algo que está fenomenal, pero si ya sabes que no vas a ir, lo que tienes que hacer es avisar con tiempo porque hay mucho trabajo detrás de cada gala. No es nada profesional. Ana María Aldón el otro día estaba hecha un cromo y vino, aunque también digo que eso es muy personal, cada uno afronta las cosas como puede. Pero lo mínimo es avisar con tiempo", dijo Adela González. Por su parte, a Alonso Caparrós le pareció "extraña" la decisión de Alba: "Dice mucho de cómo funciona su mente, porque después del Deluxe estaba feliz y contenta. Que pase ahora esto demuestra sus picos, sus altos y bajos".

Kiko Hernández se mostró aún más crítico con ella, a la que reprochó que "ella mejor que nadie" sabe lo que cuenta sacar adelante un programa de televisión: "Hay mucho trabajo detrás en muchísimas áreas diferentes para que ella brille en su actuación".