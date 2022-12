Ortega Cano pasea ilusionado junto a Isabel Luna mientras Ana María Aldón vende su vida

Mientras Ana María Aldón continúa su periplo televisivo sacando a la luz los trapos sucios de su familia, José Ortega Cano ha comenzado a reconstruir su vida gracias en parte al gran apoyo que está recibiendo de su amiga Isabel Luna. Tal y como se puede ver en exclusiva en el revista Diez Minutos de este miércoles, después de que el diestro acudiera de nuevo a un recital que la cantaora ofreció en Ciempozuelos, la pareja volvió a disfrutar de una velada de lo más íntima.

Isabel y José cada día están más unidos hasta el punto de que el torero ha enseñado a su amiga el futuro museo que abrirá en la localidad de San Sebastián de los Reyes sobre la tauromaquia y que tendrá una sala dedicada a su carrera. También le mostró el ayuntamiento de la localidad y disfrutaron de un paseo donde se les vio muy animados y cariñosos.

Aniceto, cuñado del diestro, fue el encargado de llevar a Ortega a su encuentro con Isabel Luna, que llegó en su propio coche. Fueron a tomar un aperitivo a un bar cercano y después, pusieron tumbo al bar El rincón de Ortega Cano que regenta su hermano Paco. Todo parece indicar que Isabel Luna cada día está más integrada con los hermanos Ortega Cano que estarían muy agradecidos con la cantaora por el gran apoyo que están brindando al torero.

María Patiño "abre su corazón"

Terelu Campos entrevista a su compañera de Sálvame María Patiño para la revista Lecturas. Una charla entre 'amigas' en la que la presentadora de Socialité "abre su corazón" y hace autocrítica sobre su trayectoria profesional: "Lo hice mal, me crecía con los débiles". La entrevista viene acompañada de un reportaje fotográfico, el primero en la carrera de María Patiño: "Me pillaste con la guardia baja el día que me pediste el reportaje. No sé por qué te dije que sí", dice a Terelu en la publicación.

Patiño repasa sus comienzos en el periodismo, su trabajo en Sálvame y reconoce algunos momentos en los que su labor periodística se le ha ido de las manos. Eso sí, se olvidan de hablar de temas peliagudos como la operación Deluxe, la trama que investiga el supuesto espionaje a famosos en la que está involucrada la productora La fábrica de la tele en la que ambas trabajan. Es Navidad y prefieren centrarse en temas más amables.

La boda más elegante de la temporada

La revista Hola dedica su portada al espectacular posado de Isabel Preysler y Tamara Falcó en la boda de Critina Reyes y Jorge Puras. Sin duda uno de los enlaces más elegantes y espectaculares de la temporada. La celebración tuvo lugar en la ermita de Nuestra Señora de Begoña, en La Florida Madrid y tuvo un claro carácter navideño propio de la época.

Entre los invitados se encontraban algunas de las personalidades más influyentes de nuestro país, aristócratas, miembros de la jet set, así como diseñadores, deportistas y modelos. Pero si alguien destacó entre los invitados fue Tamara Falcó que acudió al enlace junto a su madre Isabel Preysler y que no dudaron en posar junto a la novia para la portada de la citada publicación.

Cabe recordar que Cristina Reyes es una de las estilistas más reconocidas de nuestro país y Jorge es hijo de Chus Puras, piloto de rally dos veces campeón mundial en esta modalidad.

Cóctel de noticias

Carmen Tello y Curro Romero han dado el paso de pasar por el altar, cumpliendo así un sueño, y tras superar numerosos problemas e impedimentos a lo largo de 30 años. En el nuevo número de la revista Semana publican algunas fotografías del esperado enlace.

La revista Hola lleva a Tamara Falcó en portada por partida doble. En la publicación también incluyen unas fotografías en las que la marquesa de Griñón aparece junto a su nueva ilusión, Hugo Arévalo, durante su escapada de peregrinación a Lourdes. Tamara coincidió con el empresario en el santuario francés en octubre, dos semanas después de romper son Iñigo Onieva.

Patricia Donoso enseña su nuevo rostro en la revista Lecturas: "La operación costó 400.000 euros y estuve 15 horas en quirófano". La estrella de Telecinco detalla la cirugía a la que se han sometido ella y su marido de la mano del cirujano de las Kardashian: "Nuestras caras cuestan más que el culo de Jennifer López"