La actriz Yolanda Ramos acudió a Las tres puertas, el programa de entrevistas conducido en TVE por María Casado, y allí sorprendió con unas declaraciones muy personales e inesperadas.

Ramos, de 54 años, ha narrado espiados extremadamente complicados a nivel anímico, llegando a decir: "A veces pienso que no estoy preparada para la vida". Además, aseguró estar "pasando una mala temporada ahora". "Quizá sea la edad", reflexiona.

"Es un vacío, pero por el morro y cuando ya te viene algo es el drama padre... Yo misma me digo 'qué hartura'. Esta parte de sensibilidad viene de mi madre", describió sobre ese estado, que explicó que sufre desde la infancia, que califica de "muy sufrida".

"Fui una niña muy sensible artísticamente hablando. Me hacía infeliz ver que mis padres no se llevaban bien, el ruido de los coches, la luz fluorescente…"., dijo, sobre su tendencia a la depresión como persona diagnosticada como Altamente Sensible (PAS)

Yolanda Ramos, preguntada por Casado, aseguró que en ocasiones no sabe si la vida merece la pena. "Pues no lo sé, como no me preguntaron si quería venir... Estoy aquí y no me lo pregunto mucho, tiro para adelante".

Algo que le ha pasado factura, en lo personal y lo profesional, es su sinceridad. "Por esa sinceridad mía, la gente aprovecha para pagarme menos... Me pasa todo el rato. Doy aspecto de loca", dijo. Yolanda Ramos cree que "por mi carácter no me toman en serio".