María Casado rompe a llorar con Pedro Ruiz por los datos de audiencia de su programa

La presentadora María Casado ha roto a llorar en Las tres puertas, el programa de La 1 que conduce ella misma. Fue durante una entrevista con el cómico Pedro Ruiz, ante el que confesó el mal devenir del programa.

María Casado reconoció, con encomiable sinceridad, que de autoestima anda "regular, de siempre". Y ante Pedro Ruiz se echó a llorar debido a los temores de que el espacio de RTVE no funcione.

"Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar", consoló el entrevistador a María Casado. "Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas… Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia. Luego tendrá los números que tenga. Pero los números no son el alma de la vida", dijo Ruiz.

El espacio de entrevistas que ha supuesto el regreso de Casado a televisión, Las tres puertas, dedicado a entrevistar invitados con "marca España", se mantiene un discreto dato de un 5% de share. "Los números no son el alma de la vida", dijo Pedro Ruiz para tranquilizar a María Casado, que en otras ocasiones se ha mostrado igual de emocional ante los espectadores.