Chayo Mohedano confiesa cuándo tendría un acercamiento con Rocío Carrasco

Rosario Mohedano ha vuelto demostrar que pese a todo el daño que ha hecho Rocío Carrasco a su familia, estaría dispuesta a tener un acercamiento con ella. La hija de Rosa Benito perdonaría todo el daño causado por su prima no solo a sus padres sino también a ella misma al acusarla de ser una persona "desagradecida" y haberse "portado mal".

Estas palabras no gustaron nada a Chayo, quien siempre había defendido a Rocío Carrasco, tal y como hizo saber en sus redes sociales: "¿Que me he portado mal con ella? ¿Por qué? ¿Por qué crees que dice que me he portado mal con ella? Aún sigo esperando que dé los motivos. Sin embargo, yo sí puedo decir que ella se ha portado mal conmigo y con toda la familia, y a las pruebas me remito", escribió en su cuenta de Twitter sin entender los ataques gratuitos de la hija de Rocío Jurado.

Sin embargo, si algo ha demostrado el tiempo es que Rosario no es una persona rencorosa, hasta el punto de que volvería a tener contacto con Rociíto de darse la ocasión. De hecho, en unas declaraciones realizadas en las últimas horas le preguntaban sobre si en una hipotética segunda boda con su marido, Andrés Fernández, invitaría a su prima: "Por supuesto que la invitaría", espetó sin dudarlo. "Lo ves raro, pero es que yo no vería un día así sin mi gente, no entraría en mi".

De esta manera deja claro que pese ha haberse sentido traicionada por su prima, con la que siempre tuvo una estupenda relación, de hecho fue la única que asistió a su boda con Fidel Albiac, la sigue considerando "su gente", es decir, su familia. Para Chayo siempre ha sido muy importante no perder los lazos con su familia, tal y como demostró hace apenas unos días cuando acudió al cumpleaños del hijo pequeño de Ortega Cano donde se la vio muy cariñosa con Gloria Camila. Semanas antes también acudió a la inauguración de la Sala José Ortega Cano donde se reunió con Rocío Flores, con la que también tiene muy buena relación.

Lo cierto es que durante los últimos días la familia parece haber rebajado el tono contra Rocío Carrasco. No solo Rosario Mohedano sino también Gloria Camila, que en su última aparición en el programa de Toñi Moreno evitaba entrar en polémicas con su hermana.