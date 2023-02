Las polémicas declaraciones de Bertín Osborne en Déjate Querer con Paz Padilla han puesto en peligro su buena sintonía con Fabiola Martínez. Desde que anunciaron su divorcio hace dos años, la pareja siempre ha presumido de tener una estupenda relación, no solo por el amor que se tuvieron en el pasado sino por el bien de los dos hijos que tienen en común. Sin embargo las últimas declaraciones del artista en el programa de Telecinco donde aseguró que no sabe lo que es estar enamorado, disgustaron profundamente a la venezolana y así lo hizo saber durante su última intervención en Y ahora Sonsoles.

"Después de tantos años juntos, viviendo muchas cosas, como el nacimiento de nuestros hijos, producto del amor, que ahora diga que nunca ha estado enamorado, me sorprendió muchísimo". "Lo que más me costó en la separación, fue entender que no me quería. Pero que lo diga, teniendo dos hijos, me duele mucho. No lo reconozco", dijo Fabila entre lágrimas, asegurando que no reconoce al que fue su marido.

Ante el revuelo causado por sus palabras, el cantante publicó un vídeo en sus redes sociales donde matizaba sus declaraciones y entonó el ‘mea culpa’ por no haber sabido explicar sus pensamientos: "Llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado, como estamos hablando de sensaciones, de sentimientos, eso no se puede medir, no es como el contador de la luz", dijo, asegurando que su relación con Fabiola fue más allá del amor: "No es que estuviera enamorado, estaba fundido. No podía vivir ni plantearme mi vida sin ella. Y no me equivoqué, porque me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre y una persona integra y fundamental en mi vida", añadió.

Bertín molesto con la prensa

Hace apenas unas horas la pareja ha vuelto a verse las caras en la casa que la modelo tiene en el centro de Madrid. Hasta allí se ha desplazado el presentador para recoger a su hijo Carlos y pasar el día con él. Con semblante serio, gorra y gafas de sol, Bertín entró directamente en su coche al domicilio de su exmujer y sin intención de atender a la prensa que esperaba a las puertas. Veinte minutos después, Bertín abandonó el lugar con su hijo menor de copiloto y visiblemente molesto por la presencia de la prensa.

Tal y como han contado en la Crónica Rosa de esRadio, Fabiola necesitaba una explicación de Bertín sobre sus palabras en televisión. Federico Jiménez Losantos ha señalado que el cantante "no fue consciente de sus palabras" porque se produjeron en una charla distendida con Paz Padilla, que además es una gran amiga suya. "Fue después de ver a Fabiola llorando" cuando fue consciente de la repercusión de su entrevista: "Se da cuenta de que ha dicho una tontería negando que haya estado enamorado".