C. Jordá

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para tratar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo el inesperado cruce de declaraciones de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, que tuvo que aclarar unas palabras sin mala intención, pero quizá mal expresadas, que molestaron un tanto a su ex, que así lo expresó en el programa Y ahora Sonsoles.

Todo ello pese a un divorcio caracterizado fundamentalmente por la elegancia de ambos cónyuges, que lograron llevar a buen tiempo una separación ciertamente dolorosa. Pero hay una frase concreta de Fabiola Martínez que, tal y como señaló la periodista Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico, delata por dónde fueron los tiros y que siempre hay heridas sin cerrar. Para Fabiola, según su relato, lo más duro fue entender que Bertín ya no la quería

"Ella, cuando se rompe con Sonsoles, dice que se ha sentido muy enamorada. Ella confiesa que se separó loca de amor", relató, puntualizando que lo que molestó a Fabiola fue precisamente que su ex dijera en el programa de Paz Padilla que nunca en su vida ha estado enamorado. Fabiola, por tanto, tuvo que entender que Bertín "no la quería. Y ella se rompe. Esto que a lo mejor con Bertín es una tontería. Hizo aflorar la herida de ella con la ruptura". Una herida que, pese a la buena relación, todavía dura.

Isabel González recordó ciertas palabras de Fabiola que chocan con la herida que manifestó en el programa de Antena 3, o que en realidad muestran esa verdad a la que se tuvo que enfrentar de repente, y es la excelente convivencia que tuvieron durante la pandemia. Nada impidió, sin embargo, que ella viese "que su vida era un espejismo de lo que creía que era".

Federico Jiménez Losantos señaló, por su parte, que ella debía saber "cuando se separan que es porque no querían vivir juntos". Para el director de Es la mañana es comprensible la herida de Fabiola, pero "cuando tú te separas no es porque estés muy enamorada, las relaciones rotas amistosamente se producen porque no se podía convivir. Luego ha habido años de separación".