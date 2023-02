El cansino soniquete de Shakira: media hora de entrevista de 'mujer empoderada'

De madrugada -hora española- llegó la esperada primera gran entrevista de Shakira con el periodista mexicano Enrique Acebedo. La colombiana, que cuenta sus declaraciones con los dedos de una mano desde la separación de Piqué, prefiere arremeter contra su ex mediante exitosas canciones como la última, "TQG".

Para la cadena Televisa, Shakira ha conversado durante media hora con el presentador dando titulares dirigidos, probablemente, a Clara Chía, como "hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras", al tiempo que ese manifiesta preparada para el "próximo round" que le reserve la vida. Y, por supuesto, contra Gerard Piqué, el amor de su vida que al final eligió a otra mujer más joven.

Shakira no se ha dejado nada en el tintero y, cumpliendo con las expectativas, ha admitido que "jamás pensé que podía pasar y he logrado sentir que soy suficiente. Nunca creí que podría ser fuerte pero hay que tener fe".

"Ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma. Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Pero hay que tener fe en uno mismo", ha enunciado como resumen de su situación personal ahora mismo.

El periodista Enrique Acebedo | Televisa

La colombiana, eso si, se muestra hasta cierto punto crítica consigo misma. "Yo he sido siempre bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida hoy en día, me siento completa".

Incluso no ha renunciado en retrotraerse a su propio pasado. "He vivido la riqueza y la pobreza, y me veía en una granja criando vacas y a mis hijos, aunque luego la vida me ofreció otra cosa".

Todo ello, las experiencias y decepciones, han ayudado a salir "fortalecida", a "conocer sus propias debilidades" y, sobre todo, a saber "expresar ese dolor", algo que en su caso sucede a través de su música. "Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión y creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme", dice con sinceridad.

Shakira, por tanto, canta sus decepciones para no caer en la tristeza. "Mis letras son más elocuentes que yo misma y siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo. Fue como pasar un proceso de duelo. Este tipo de momentos hay que pasarlos para sacar músculo emocional. Fue un momento de honestidad brutal. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación".