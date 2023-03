Miguel Bosé pone fin a las polémicas: "En la Transición teníamos más libertades"

Miguel Bosé regresa a Televisión España 25 años después con un nuevo proyecto musical. Después de una controvertida etapa marcada por sus declaraciones sobre la pandemia y por su separación de Nacho Palau, el artista vuelve a a la televisión de nuestro país completamente renovado y con ganas de recuperar el cariño de todos los españoles. Para ello se ha embarcado en uno programa en el que la música y las versiones de grandes artistas serán el plato principal.

La cadena pública vuelve a confiar a Shine Iberia (Masterchef, Maestros de la costura...) para su nuevo talent show, Cover Night, donde Bosé ejercerá de jurado junto a otros artistas como Mónica Naranjo, Chanel Terrero o Juan Magán. En el espacio se valorarán las actuaciones de más de cien concursantes que lucharán por ganarse el favor del jurado y conseguir el premio de 100.000 euros.

En la presentación del programa a la que asistió Libertad Digital, Bosé confesó estar ilusionado con su regreso a la televisión, sobre todo a un programa musical. No obstante, siente cierta responsabilidad ante su estreno: "Los que formamos parte de este proyecto somos músicos. No nos podemos permitir que suene mal. Pero puedo decir que hay talento en directo. A los que hacemos música este tipo de programas, con banda en directo que suena magnífica, es lo que más nos gusta. Advertí a la productora de que este programa tenía que sonar bien".

"Hay que tener los pies en la tierra"

Bosé aseguró que el trato con los concursantes es lo que más enriquece al espacio, más allá de las voces y sus dotes musicales: "No basta la música", advierte. "No basta con tener buena pinta o componer bien. Hay millones que tienen esas cualidades. Hay que ser diferente", dijo sobre lo que pide al concursante perfecto. "Hay que tener los pies en la tierra y un buen equipo del que rodearte. Saber escuchar. Hay muchos artistas a día de hoy que no escuchan a su equipo".

Este programa supone el regreso de Bosé a la televisón pública después del mítico Séptimo de caballería, programa sobre música emitido a finales de los años 90 y por el que pasaron artistas tan importantes como Madonna o Britney Spears. El cantante aprovechó la presentación de su nuevo programa para reivindicar aquella etapa y pedir su vuelta a TVE: "Había un mercado musical enorme. Nuestro país era el tercero en ventas más importante de Europa. Las discográficas se hacían cargo de algunos gastos y las cadenas podían afrontar los presupuestos de esos programas. Ahora es más complicado. Todo cambió con la piratería (…) Séptimo de caballería tendría cabida a día de hoy. Cuando se hace un programa musical bien hecho, la energía traspasa la pantalla", por este motivo se muestra tan ilusionado con el nuevo programa de TVE.

Una serie sobre su vida

Miguel Bosé también se encuentra en plena promoción de la serie que repasa algunos de los momentos más destacados de su vida, Bosé, que llegará a nuestro país el próximo 3 de marzo. Una serie que según el artista "retrata a la perfección" al Miguel Bosé artista y persona: "Conté a los guionistas con pelos y señales toda mi vida, por lo que la base es totalmente fidedigna", dijo este jueves en el programa El Hormiguero donde acudió acompañado por el actor José Pastor, que da vida al cantante durante su etapa adolescente. "Creo que es un pedazo de serie y está muy bien hecha".

Se trata de una ficción que comienza justo después del final del libro que publicó hace apenas unos meses, El hijo del Capitán Trueno, por lo que son complementarias y no cuentan los mismo episodios de su vida. No obstante, al igual que el libro, la serie también ahonda en la complicada relación con su padre Luis Miguel Dominguín: "Mi relación con mi padre era mala al principio, pensaba que yo no era un digno heredero y me trataba mal. Pasado el tiempo forcé el encuentro y ahí descubrí a un hombre que no correspondía con lo que había conocido. Era tierno, de una calidez increíble, brillante, rápido y divertido. Era un hombre fascinante".

A su madre, en cambio, la recuerda completamente diferente: "Era fría, intelectual, de vanguardia. Guapa a rabiar. Todo lo contrario a mi padre. Yo no sé cómo acabaron juntos. Debe ser eso que llaman karma".

Bosé desveló que solo le mostró reacio cuando los productores le propusieron que sus canciones las cantaran los propios actores: "Yo al principio era reacio a que cantaran mis canciones, prefería que hiciera playback. Cuando me pasaron una maqueta de José Pastor cantando dije: ‘Esto ya lo tengo escuchado. Si soy yo cantando’. Y me dijeron: 'No, es José Pastor'. Y fue toda una sorpresa. Ha clavado mi voz que es tan particular, unos graves muy difíciles. Ha cantado igual".

Sobre los problemas de afonía que ha sufrido en los últimos años, Miguel asegura que su origen están en un operación de muela de cuando era joven que le causó una sinusitis crónica. Afortunadamente, unos doctores consiguieron dar con su causa y ha recuperado la voz al completo, de hecho, ya planea una gira de conciertos para el año que viene.

Fin a las polémicas

Bosé aprovechó para poner fin a todo lo relaciona con su polémica opinión sobre el coronavirus y las vacunas, asegurando que "todo esto tiene que ver las libertades": "Tú te vacunas y y no me vacuno, hay espacio para todos", dijo, aseguran que sus controvertidas opiniones estaban más que meditadas. "Tenía mucha información y emití mi criterio (…) El derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y libremente sentí que había desaparecido. Creo que en la Transición teníamos mucha más libertad que ahora (...) A este Gobierno no le gustaba que yo le llevase la contraria de lo que ellos pretendían transmitir. Yo sabía lo que iba a pasar y con un tuit me puse a todos los partidos en contra".