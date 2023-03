Shakira llora a mares en una tienda: la otra cara de su exitosa visita a Nueva York

La visita de Shakira al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon junto al productor argentino Bizarrap para presentar su éxito global Bzrp Music Sessions, Vol. 53 fue de lo más comentado en las redes sociales durante días. La espectacular actuación musical en la que el público del programa cantó entusiasmado con la colombiana tiene más de 9 millones de visualizaciones en Youtube, lo que prueba que la colaboración de los artistas dedicada a Gerard Piqué sigue siendo un auténtico fenómeno de masas dos meses después de su lanzamiento.

Durante la entrevista, Shakira reconoció que está esperando a que alguien la despierte del sueño que está viviendo gracias al éxito cosechado con su nuevo "himno". "Creo que la gente conecta con la música cuando es real, genuina. Se ha convertido en un himno para muchas mujeres. He pasado un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción ha sido muy importante para mí. Ha sido una buena forma de canalizar mis emociones", reconoció.

"No solo son fans, somos una hermandad de mujeres que ha pasado por las mismas cosas, que piensa y siente como yo. Escribí esta canción para mí pero está destinada a otras mujeres ahí fuera que necesitan una voz que las represente de muchas formas", añadió levantado una gran ovación en el plató.

Parece que poco a poco Shakira empieza a ver la luz después de su separación apoyándose en la música y en sus hijos, que viajaron con ella a Nueva York y disfrutaron tanto de la visita al programa de Jimmy Fallon como de unos días en la Gran Manzana. Fue precisamente durante una jornada de compras donde la artista mostró su verdaderos sentimientos fuera de cámaras.

Los fotógrafos captaron a la cantante colombiana muy afectada y llorando mientras hablaba con la mujer de su hermano Tonino, su mano derecha, en una tienda de chocolatinas. Varios medios latinoamericanos y estadounidenses han difundido las imágenes de Shakira desahogándose en un rincón del establecimiento mientras Milan y Sasha escogían, ajenos a todo lo que pasaba, los caramelos que iban a comprar.

#Shakira se puso emocional en una tienda en Nueva York conversando con alguien de su equipo 🥺. ¿estará llorando por #Pique? 🧐 📸: The Grosby Group pic.twitter.com/o2EhkfQNRu — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) March 14, 2023

La familia al completo regresó este lunes a Barcelona tras su breve estancia en Estados Unidos y un día después, Piqué se ha pronunciado por primera vez sobre la canción que le dedica la madre de sus hijos. "Obviamente la he escuchado pero no quiero hablar del tema porque no toca", afirmó en una entrevista en Rac1. "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos (...) No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien", zanjó a modo de reproche a Shakira.