El pasado viernes 17 de marzo nos despedimos de una de las actrices y presentadora más queridas de nuestro país, Laura Valenzuela. La veterana comunicadora fallecía a los 92 años dejando desolada a su única hija, Lara Dibildos, que durante las últimas horas ha estado arropada por familiares y amigos que no la han dejado sola.

Entre estos apoyos ha estado su expareja, Álvaro Muñoz Escassi, que cuando conoció la noticia acudió al tanatorio acompañado de su actual pareja, María José Suárez. Este domingo, el jinete quiso tener unas palabras de admiración y cariño hacia la que fue su suegra en una emotiva carta en la que también destaca la figura de Lara Dibildos.

En la misiva se disculpa por no haber podido atender a los medios de comunicación al no encontrarse "en condiciones" para hacerlo: "Me siento muy especial por todas las personas que me dieron el pésame por ella y por todos los medios que me hacían partícipe de esta situación tan dolorosa", asegura en una publicación de Instagram que acompaña con una imagen en la que aparece junto a Laura Valenzuela.

Aprovecha para destacar la dedicación que Lara ha tenido hacia su madre en los últimos años renunciando a su propia vida para asegurar su bienestar: "Solo quiero deciros que hay una persona muy importante para mí y que os aseguro que nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en absoluto silencio. Para que todas las personas que querían, admiraba y respetaban a Laura, se quedaran con ese recuerdo de quién ha sido".

De la misma forma, muestra su "admiración" hacia Lara al hacer frente a una situación "siendo hija única": "Hasta yo me enfadaba con ella cuando Álvarito me contaba cosas y ella para nada me hizo partícipe", dice en la carta. Concluye asegurando que Laura Valenzuela se fue en paz: "Se va feliz, se fue dejando a una de las mejores personas del mundo. Como yo le solía decir: 'Suegra, tranquila, que está todo bien’".

Unas palabras que han tenido una respuesta muy positiva por parte de sus seguidores, que alaban la buena relación que siempre ha tenido con la su expareja y su familia.

Este domingo, Lara Dibildos también tuvo una palabras para prensa al finalizar el entierro de su madre para dar las gracias por el respeto y el cariño que han tenido en estos últimos días. "Han sido años difíciles, habéis tenido un cariño y un respeto siempre", afirmaba. La actriz y presentadora terminaba sus declaraciones con unas palabras de elogio dirigidas a la veterana comunicadora: "Ella es única".