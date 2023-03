Tamara Falcó opina de la gestación subrogada: "Me preocupan las almas de los óvulos"

La maternidad subrogada de Ana Obregón es el debate del momento. Y, como no podía ser menos, Tamara Falcó se ha manifestado al respecto desde El Hormiguero, programa donde colabora.

Como no podía ser de otra manera, Tamara Falcó se ha lanzado a opinar y, sin juzgar a la bióloga, ha explicado el dilema moral que le plantea la gestación subrogada por sus convicciones religiosas.

Con total seriedad, Tamara ha reconocido que "lo que ha vivido con su hijo ha tenido que ser espantoso. No me puedo imaginar el dolor sufrido y lo terriblemente sola que se ha tenido que sentir"; por lo que puede "entender" la decisión. "Está claro que no la juzgo".

Como creyente, Tamara no puede compartir este proceder porque "para hacer este tipo de tratamiento tienes que fecundar varios óvulos. La Iglesia piensa que el alma está ahí desde el momento de la concepción". "Y muchas veces lo que se hace con esos óvulos es congelarlos, descartarlos o darlos para la experimentación. Y ahí es donde surge el dilema moral para mí porque esos óvulos tienen alma y eso no lo comparto".

Lo que no comparte la marquesa de Griñón es la polémica por la edad de la presentadora, y por eso aclara que "lo importante para esa niña es que sea querida y en este caso creo que no existe ninguna duda porque Ana ha demostrado ser una madraza".