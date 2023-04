Así será la fiesta de pedida de Tamara Falcó e Iñigo Onieva: presentaciones, joyas y discursos

Recuperada de los problemas de salud que la semana pasada le impidieron acudir a su puesto de trabajo en El Hormiguero, Tamara Falcó regresó este jueves con ganas de volver a la rutina. Rodeada de sus compañeros, la marquesa de Griñón ofreció algunos detalles de la celebración que protagonizará junto a Iñigo Onieva el próximo sábado con motivo de la petición de mano.

Este acto, que llega tres meses antes de la celebración del enlace servirá para presentar a las familias: "Es cuando se conocen tu familia y la de él, hay una cena e intercambio de regalos de mi familia a él y de su familia a mí", aseguró sobre la fiesta a la que solo acudirán 25 invitados entre los que se incluyen los testigos.

Además de conocerse, las familias intercambiarán regalos y habrá discursos de los familiares donde hablarán sobre los novios. Tamara desconoce las palabras que le dedicarán sus allegados pero confía en que todo serán halagos y divertidas anécdotas: "En mi familia somos muy de discursos, no sé si por su lado pero en el nuestro lo que les va a caer... ¡Y preparaos para la boda, nos encanta un micro! Mi hermano lo hace muy bien y mi hermana Xandra también".

Según explicó la colaborador de El Hormiguero, los regalos que se entregan en estas fiestas suelen ser joyas, pero Tamara asegura que no le interesa lo material, lo que verdaderamente la tiene tensa es ese primer contacto entre los Preysler y los Onieva, dos familias que durante los últimos meses han tenido desavenencias a consecuencia del desliz de Iñigo con otra mujer en un festival de música y que echó al traste los primeros planes de boda de la pareja: "Es super bonito el momento joya, pero yo estoy super agradecida con la joya que me regalaron y no me tienen que regalar nada. Lo que me apetece es que se conozcan las familias".

Tamara e Iñigo acaban de disfrutar de unos días de relax en Indonesia y a su regreso están inmersos en ultimar todos los detalles sobre la boda que tendrá lugar el próximo 8 de julio en el palacio El Rincón.