Pese al desplante del presidente colombiano, la reina Letizia brilló una vez más no solo por su impoluto look sino por su saber estar y sofisticación. Si durante la recepción en el patio del Palacio Real recuperó un vestido ‘low-cost’ con semitransparencias, para la noche eligió un vestido largo que no le habíamos visto anteriormente.