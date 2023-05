El futbolista Dani Alves permanece encarcelado desde hace meses tras las graves acusaciones de abuso sexual y las pruebas que la sustentan. Un tiempo en el que se han sucedido recursos y alegaciones sin éxito a la que se añade la ruptura con su eposa, Joana Sanz, que pese a seguir manifestando su apoyo ha decidido romper con el deportista.

Tras el cruce de versiones y el cambio de declaración de Alves, los acontecimientos se precipitan pero el futbolista sigue encarcelado. El programa Fiesta de Telecinco consiguió hablar con un preso del mismo módulo que relató de primera mano la experiencia del centrocampista brasileño.

En concreto, el compañero de módulo dice haber presenciado gritos de los otros reclusos al futbolista, que vive amenazado y entre rejas y ya empieza a mostrar un estado más "delgado y demacrado". "¡Ay, el Alves! ¡Ay el Alves!", le gritan. "Hay gente maleducada que en el comedor todo el mundo comiendo y pegar golpes al cristal: '¡Tú, Maricón!, ¡Violador!' '', contó en el programa de Emma García.

El día a día en la cárcel de Brians está definido por esos comportamientos, y el futbolista no se acaba de integrar. ''Él no sale. Él solamente sale al polideportivo cuando juega contra otro módulo. Si no, se queda ahí o se pone ahí en la sala de día a ver la tele".

Alves está triste, tal y como dijo el testigo, y apenas le consuelan las visitas de Joana Sanz o su hermano. Eso sí, sí goza de algún privilegio que otros presos carecen.

Mientras se van produciendo avances en el caso. Recientemente salió a la luz el testimonio de la víctima, que nunca confió en que su denuncia siguiese adelante. "Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar y me dice que no", "me comenzó a decir cosas desagradables como ‘eres mi putita’ y también me comenzó a pegar". "Nadie me creerá porque verán que entré de manera voluntaria al lavabo", aseguró la joven afectada.

Por otro lado, hace unos días a Fiscalía Provincial de Barcelona se opuso a la petición de libertad que había hecho la defensa del jugador Dani Alves, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, porque entiende que subsiste el "riesgo de fuga".