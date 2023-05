Nacho Palau lamenta su derrota judicial contra Miguel Bosé: "Es terrible"

Hace apenas unas horas hemos conocido que el Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al cantante Miguel Bosé al rechazar el recurso de su expareja Nacho Palau, que pedía que ambos fueran declarados progenitores de los cuatro hijos que tuvieron por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y otros dos del otro. En este sentido, la Sala de lo civil desestima el recurso del exsuperviviente sobre una demanda de declaración de paternidad no matrimonial que estaba basada en la convivencia y en el interés de los hijos.

Palau solicitó que se declarara su paternidad de los dos hijos biológicos de Bosé y viceversa y pidió el establecimiento de un régimen de relación de los 'hermanos' entre sí y con sus padres respectivos, algo a lo que Bosé siempre se ha opuesto. En primera instancia se rechazó la declaración de paternidad pero sí estableció un régimen de relaciones entre los cuatro menores, sentencia que fue confirmada por la Audiencia Provincial.

El Supremo se pronuncia

El ex de Bosé recurrió al Supremo pero el alto tribunal ha declarado que no es relevante en el caso que los cuatro menores nacieran mediante maternidad subrogada durante la convivencia de la pareja, encontrándose inscritas las filiaciones en el Registro Civil español respecto de cada padre biológico y a la vez comitente. "Con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre", dice la Sala, que añade que "el ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable".

Así, la sentencia dice que el fallo no priva a los niños de sus derechos ni afecta a su identidad y que la opción mejor y más adecuada es aquella que garantiza el derecho efectivo de los menores a mantener vínculos y relacionarse con aquellas personas con las que les une una relación afectiva.

Nacho Palau: "Es terrible"

Nacho Palau ya se ha pronunciado a través de las redes sociales para mostrar su disconformidad con la sentencia pese a las esperanzas que tenía que le diesen la razón: "Les han dicho que no son hermanos, algo terrible". Esto, según Palau, no coincide con lo que en su día a día "sienten y viven" todos juntos: "Hoy finalmente no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el minuto que nacieron. Les han dicho, en contra de lo que saben perfectamente, que no tienen dos papás".

Es una lucha que "da por perdida" y que, en sus propias palabras, no se ajusta "a la realidad del mundo actual" y a los nuevos tipos de familia: "Han sido unos años muy complicados para todos. Tenía mucha esperanza y fe en que esto se resolviera, pero creo que para los tiempos que vivimos, intentar dar pasos, y hacer que las leyes se pongan al día", lamenta.