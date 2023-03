Miguel Bosé vende su histórico chalet de Somosaguas a Courtois

Cuenta Semana en exclusiva en su portada que Miguel Bosé ha puesto a la venta la casa en la que vivió su infancia, su adolescencia y su paternidad, y por la que ha desfilado lo más florido del panorama artístico mundial. El cantante ha decidido deshacerse de su famoso chalet de Somosaguas.

El comprador no es cualquier persona anónima: se trata de Thibaut Courtouis, el portero titular del Real Madrid. El francés ya posee una propiedad cerca, en la localidad de Boadilla del Monte.

Semana asegura que Miguel Bosé cerró la transacción de venta en octubre del año pasado. La vivienda, valorada en más de seis millones de euros, ya figura a nombre de la sociedad del madridista, TM Financial Investments.

Construido en 1958 sobre una parcela de diez mil metros cuadrados, el chalet de Somosaguas es una de las mejores fincas de la urbanización en la que está ubicado. Su venta tendría que ver con los problemas de liquidez que lleva sufriendo Bosé desde hace años, señala la revista. El cantante puso la casa como garantía de pago de sus deudas con Hacienda y además ha reconocido que los problemas con su voz le han obligado a tirar de sus ahorros.

Letizia, preocupada por la salud de su sobrina Carla

Semana lleva a portada una información tan difícil de contrastar como lógica: la preocupación de la reina Letizia por su sobrina Carla Vigo. Según la revista, nuestra soberana está muy pendiente de la evolución del trastorno alimenticio que padece la joven y que ella misma ha contado en sus redes sociales.

Dice Semana que doña Letizia estaba al corriente de que Carla, la hija de su hermana Érika, estaba atravesando un momento anímico complicado. Su ruptura sentimental y varios fracasos laborales han acabado provocando su ingreso en un centro hospitalario para tratarse.

Según la revista, la reina no se ha puesto en contacto con su sobrina, pero está siendo puntualmente informada de su salud a través de su madre, Paloma Rocasolano, que sí tiene contacto habitual con su nieta.

Anabel Pantoja habla de su ruptura con Yulen

Anabel Pantoja habla en Semana de su situación emocional ahora que la sentimental está tocada. Horas antes de acudir a la entrega de los premios Ídolo, la influencer explica en la revista que "está bien y que tiene que estarlo".

"Son unos cambios que hay que pasar, porque la vida es así. Esto no es un problema, los problemas están en los hospitales y en asuntos más graves de lo que me han pasado a mí", relata estoica. Su filosofía de vida transita entre la frivolidad y lo profundo y eso hace de ella un personaje estupendo para la Crónica Rosa.

En la página siguiente, habla su supuesto hermanastro, Luis Manuel, alias ‘Pinocho’. El joven asegura tener una prueba de ADN que garantiza que Bernardo Pantoja es su padre.

Carla Barber explica su ruptura

Tras varias semanas de especulaciones, finalmente Carla Barber confirma en Hola, exclusiva mediante, que ha roto con el padre de sus hijos, un hombre del que sólo conocíamos su nombre, Joseph, y sus tatuajes, gracias a las escasísimas publicaciones en redes sociales en las que ha aparecido esta parte de su cuerpo.

La médico estético, embarazada se siete meses, tenía planes de boda con él para este otoño, pero ha cancelado todo después de darse cuenta de que "él no es quien pensaba que era, no es como me esperaba".

La Miss, que tiene un hijo con este empresario francés residente en Marbella y espera otro para mayo, asegura que tomó la decisión de romper hace tres meses y que "ha sido la más difícil de su vida".

"Ha sido todo muy pasional, una relación muy intensa desde el primer momento, pero por mucho que yo le haya querido, llega un punto en el que ya no puedes seguir adelante". Y no se refiere a terceras personas. "No ha cumplido mis expectativas. Ninguna".

Pedraz, todo cariño con su última novia

Diez Minutos sigue publicando imágenes de Santiago Pedraz que demuestran que está muy enamorado y a ratos ocioso, porque rara es la vez en la que no es cazado saliendo de un restaurante o de un bar. Es de imaginar que su foto bajando por las escaleras de la Audiencia Nacional ya no interesa.

En las imágenes vemos al magistrado en actitud cariñosa con su última novia, Elena Hormigos, con la que se lleva casi tres décadas. Ella es abogado y se ha tatuado el mismo símbolo en la muñeca que el juez: el ocho tumbado que representa el infinito.

La boda de Imán de Jordania, portada de ‘Hola’

Hola sigue apostando por las bodas en su portada, aunque sea la de una princesa cuya vida y milagros desconocemos. Es el caso de Imán de Jordania, que acaba de casarse sólo ocho meses después de anunciar su compromiso.

Y si no fuera porque las casas reales no venden exclusivas, parecería una. Porque Hola publica imágenes de las que no disponen las otras revistas. Entre ellas el cariñoso saludo que intercambian Rania, la reina jordana, y Miriam Ungría, que ahora es la princesa Maryam Al Ghazi y antes fue Miriam de Bulgaria. Las posibilidades de casarse dos veces con un príncipe en la vida son ínfimas, y ella ha repetido.

El reportaje es lo más parecido a una pasarela de Alta Costura que veremos en meses y Rania es su ejemplo más claro con su impecable diseño de Dior.

Coctel de noticias

Diez Minutos aclara la información sobre Luis Miguel. Una llamada en portada y una pequeña alusión en página par desmiente, seguramente por orden de sus abogados, la información que publicaba la revista hace una semana anunciando que sobre el mexicano pesaba una orden de arresto por el impago de la pensión de sus hijos.

Hola se hace con el beso que confirma el romance de Aitana y Sebastián Yatra. Meses llevamos intentando aclarar si los dos cantantes son pareja o no. Y aunque en las fotos no hay contacto bucal, al menos sí hay frote de mejillas y mucha caricia. Los artistas han pasado unos días en Miami, ciudad en la que el colombiano tiene casa.

Los Oscars de los rostros desconocidos llegan a las portadas. Todas las revistas dedican varias páginas a contar lo que ocurrió en la tradicional entrega de premios el pasado domingo. El desfile de la alfombra dorada ha mezclado a actrices conocidas como Jessica Chastain o Nicole Kidman con su relevo generacional.

Miguel Ángel Silvestre, ilusionado. El actor aparece en varias revistas besándose con una joven anónima a la que, sin embargo, nadie pixela.