Entre su participación cada jueves en El Hormiguero y su conversación semanal con Hola, Tamara Falcó va desgranando sus preparativos de boda capítulo a capítulo.

Este miércoles explica en Hola por qué ha elegido a Carolina Herrera para la confección de su vestido de novia, después del cese de la convivencia con la firma vasca Sophie et Voilá, con la que ha acabado tarifando.

Que Tamara ya se había decantado por la marca de la venezolana hace varias semanas lo sospechábamos muchos. El jueves La Otra Crónica de El Mundo anunciaba que iba a viajar el fin de semana a Nueva York para reunirse con su equipo. Y Hola, que cierra su número los lunes, explica cómo ha sido el acuerdo. Según la revista, horas antes de su viaje, Tamara se estuvo whatsapeando con Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. Le envió cuatro propuestas nupciales, que ella califica como "una maravilla" y de las que saldrá el diseño definitivo. Esperemos.

Más problemas para Isabel Pantoja

Diez Minutos publica la única exclusiva de la semana y que afecta a Isabel Pantoja. Según esta revista, su sociedad podría perder el restaurante Cantora, que tiene una importante deuda con el Ayuntamiento de Fuengirola.

Dice Diez Minutos que, además, la concesión municipal, que le fue otorgada en 1999, se ha extinguido, y que ya le han notificado a la cantante hasta en tres ocasiones la apertura de expediente administrativo reclamándole tres años de impagos del contrato de explotación.

En resumen: Panriver, la empresa de Isabel, debe al consistorio malagueño 135.000 euros. Para colmo, el restaurante en el que la tonadillera servía su famoso "pollo a la Pantoja", ha sufrido recientemente varios actos vandálicos y ha llegado a estar habitado por okupas.

La graduación de Leonor, portada de ‘Hola’

Hola, siempre institucional, dedica su portada a la graduación de la princesa Leonor con una de la media docena de fotos que la Casa Real ha enviado a los medios, incluido un selfie realizado por doña Letizia. En ella, la heredera al trono de España enseña orgullosa su diploma mientras sus padres y su hermana la abrazan.

El resto de detalles son los que hemos ido conociendo desde que se celebró la ceremonia el pasado sábado: que Leonor eligió un vestido rojo de una firma asturiana, que llevó tacones de doce centímetros y que no se separa del collar en el que se lee la palabra "amor" en árabe.

‘Semana’ y la boda de Raúl Prieto y Joaquín Torres

Semana ha decidido llevar a portada la boda que ha reunido en Sevilla a algunos de los rostros más conocidos de Telecinco, que además tienen en común que el próximo 26 de junio se quedarán sin trabajo cuando finalice la emisión de Sálvame.

Para la portada, la revista ha elegido una imagen de los novios: el arquitecto Joaquín Torres y Raúl Prieto, que fue uno de los directores de La Fábrica de la Tele y después de Cuarzo o Mediaset. Sentadas junto a ellos, dos de las invitadas más famosas al enlace, Terelu Campos y Belén Esteban.

Lo que más sorprende de todas las imágenes es la falta de retoque, que no sabemos si defender o criticar. Porque no hay una foto en la que no aparezca una falda arrugada o una melena despeinada. El enlace y sus asistentes nos han regalado momentos indescriptibles todo el fin de semana de Belén Esteban, Las Campos, Kiko Matamoros o Rocío Carrasco.

Cóctel de noticias

Miguel Bosé se habría embolsado 25.000 euros por cada programa de Cover Night. Según Semana, el cantante ha obtenido este sueldo por ejercer de jurado en este espacio de la televisión pública.

Garbiñe Muguruza anuncia su boda en Hola. La tenista hispanovenezolana no tiene fecha para el enlace con Arthur Borges, un apuesto joven al que conoció de una forma realmente romántica: ella paseaba por Central Park para despejarse horas antes de un torneo y él la paró para desearle suerte.

Sarah Ferguson habla con Hola de la coronación de Carlos III. La duquesa de York explica que es una gran abuela "porque piensa igual que una niña de tres años" y defiende a su cuñado, "el Rey moderno que lucha con mucha fuerza por la justicia para los jóvenes" en una entrevista en la que no hay ni una sola mención a su ex, el príncipe Andrés, el garbanzo negro de la familia real británica por sus escándalos de faldas.

Ainhoa Arteta habla en Hola de su recuperación. Ahora ha perdido peso y "parece una niña de 18 años", cuenta divertida la cantante tras haber superado la peor etapa de su vida.