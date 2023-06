Alejandro Sanz manda un mensaje a Rachel Valdés tras su polémica ruptura

La pasada semana conocimos la noticia de la inesperada ruptura de Alejandro Sanz y su hasta entonces pareja, la artista Rachel Valdés después de tres años de relación. Un desenlace que sorprendió a sus seguidores y más después de los preocupantes mensajes del cantante en las redes sociales donde reconocía que está atravesando un complicado momento anímico.

Aunque la pareja no se ha pronunciado sobre los motivos de la ruptura, no han tardado en salir a la luz informaciones que aseguran que la pintora cubana tiene "un difícil carácter" y un "ego" que no facilitaba su relación de Alejandro Sanz con su exmujer, Raquel Perera, y sus hijos. Especulaciones que el propio cantante ha querido desmentir a través de un comunicado en su cuenta de Instagram donde no solo tiene buenos deseos para la que ha sido su pareja sino que también desmiente estas acusaciones.

En el texto aseguran que durante los últimos días está "escuchando y leyendo muchas cosas" que no le gustan. Señalando lo "increíble" que es Rachel Valdés para luego dejar claro que ella y su ruptura no tienen nada que ver con el momento anímico que está viviendo: "Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas", escribe el artista.

Termina el comunicado con un mensaje directo para Valdés, donde demuestra el cariño que aún se tienen: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".

Estas palabras llegan después de que periodistas como Aurelio Manzano hayan hablado sobre las supuestas razones de la ruptura de la pareja. El colaborador de Fiesta afirmó que "si ella hablara se abrirían muchos melones: "Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos", añadió. Manzano explicó que la cubana ya habría abandonado el domicilio en el que convivían, ya que "ella se fue hace una semana y esta semana hace una segunda mudanza", para así terminar de recoger sus pertenencias.

La relación de tres años habría sido "una guerra de titanes, una guerra egos" que tarde o temprano tendría que terminar: "Rachel cogió un AVE a Barcelona con su hijo este sábado 3 de junio", y así alejarse de la capital antes de que saltase la noticia a los medios de comunicación.